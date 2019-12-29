Fransız seyyah Sultan Abdülmecid ile nasıl karşılaştı?

Dünya edebiyatında Romantizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Gerard de Nerval, 1808 yılında Paris'te doğdu. Çevirmenliğe duyduğu ilgi onun Heinrich Heine'nin şiirlerinin ve Goethe'nin Faust'unun Fransızcaya kazandırmasını sağladı.

Üniversite yıllarında kendisi gibi İstanbul'a seyahat eden, bu gezi sonrasında seyahatname kaleme alan Theophile Gautier ve Alexandre Dumas ile arkadaş oldu.

Nerval Doğu'ya seyahat etmeye, yıllar boyu sevdiği bir kadının vefatından sonra karar verdi. Kendi dönemindeki romantikler gibi ilhamı Kahire, Beyrut ve İstanbul'da aradı. Yolculuğuna 1843 yılının Aralık ayında başladı.