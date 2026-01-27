Çöl Kaplanı: Fahreddin Paşa kimdir?

1 /10













◾ Milletimizin tarih sahnesine çıkarttığı müstesna kahramanlardan olan "Çöl Kaplanı" sıfatı ile müsemma Fahreddin Paşa "Medine Müdafii" olarak tanınır.

◾ Medine Savunması'nda gösterdiği olağanüstü başarılar ve Peygamber-i Zişan Efendimiz'e (SAV) olan hürmet ve sevgisi ile tanınan Paşa, aslen Rusçuklu idi.

Dünyanın merkezi: Hicaz