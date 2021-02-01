Coğrafya ve astronomi çalışmalarıyla bir Osmanlı denizcisi: Seydi Ali Reis

Denizcilik, astronomi ve coğrafya çalışmalarıyla tanınan Seydi Ali Reis, denizci bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

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Seydi Ali Reis'in dedesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Tersane'de kethüdalık yapıyordu. Babası Hüseyin'in de bu meslekte olduğu bilinen Seydi Ali Reis, Galata'da doğup büyümüş ve bu nedenle de "Galatalı" olarak anılmıştı.

Küçük yaşlardayken denizcilikle tanışan Seydi Ali, tersanede çalışmaya başlamış ve ilk olarak kâtiplik görevi yapmıştı. Şiirlerinde yer verdiği "Kâtibi" mahlasının da bu mesleği nedeniyle olduğu bilinir.