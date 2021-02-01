Coğrafya ve astronomi çalışmalarıyla bir Osmanlı denizcisi: Seydi Ali Reis
Tarihe adını yazdıran bir Osmanlı denizcisi olan Seydi Ali Reis, Kanuni döneminde yaşadı. Pek çok deniz savaşına katılan Seydi Ali, Mısır kaptanlığına getirildi; görev için çıktığı Osmanlı topraklarına ancak 3 yıl 7 ay sonunda dönebildi. Hem başından geçen tüm olayları, bulunduğu coğrafyaları ve ziyaret ettiği yerleri kaleme aldı hem de denizcilik, astronomi ve coğrafya alanında kılavuz niteliğinde eserler yazdı. Osmanlı medreselerinde en çok okutulan astronomi eserini hocasının tavsiyesi üzerine Türkçeye çeviren Seydi Ali, kendi eserlerini de Türkçe kaleme almıştı.
Giriş Tarihi: 01.02.2021
15:18
Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
16:39
Denizcilik, astronomi ve coğrafya çalışmalarıyla tanınan Seydi Ali Reis, denizci bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.
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Seydi Ali Reis'in dedesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Tersane'de kethüdalık yapıyordu. Babası Hüseyin'in de bu meslekte olduğu bilinen Seydi Ali Reis,
anılmıştı. Galata'da doğup büyümüş ve bu nedenle de "Galatalı" olarak
tersanede çalışmaya başlamış ve ilk olarak kâtiplik görevi yapmıştı. Şiirlerinde yer verdiği "Kâtibi" mahlasının da bu mesleği nedeniyle olduğu bilinir. Küçük yaşlardayken denizcilikle tanışan Seydi Ali,
AKDENİZ’İ BARBAROS HAYREDDİN PAŞA İLE ÖĞRENDİ
Seydi Ali kısa zaman sonra Tersane kethüdalığı görevine yükseldi ve 1522 yılında henüz genç yaşlardayken Kanuni'nin Rodos Seferi'ne katıldı.
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Osmanlı tarihinin ünlü denizcisi
Seydi Ali, Akdeniz coğrafyasını tüm detaylarıyla öğrendi. Barbaros Hayreddin Paşa himayesinde çalışan
Preveze Deniz Savaşı'nda da aktif görev alan Seydi Ali,
1551 yılında gerçekleşen Trablusgarp seferine katıldı. Sinan Paşa'nın kaptan-ı derya olduğu dönemde
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PORTEKİZLİLERLE BASRA KÖRFEZİ'NDE MÜCADELE ETTİ
Tarihi kaynaklara göre Seydi Ali, Piri Reis'in görevlendirdiği sipahi oğlanları zümresinde yer alıyordu ve denizcilikteki kabiliyeti nedeniyle 1553 yılında Mısır kaptanlığına getirildi.
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Seydi Ali, ilk olarak Kanuni'nin
ardından Basra'ya yola çıkmıştı. Nahcivan seferine hazırlık amacıyla Halep'e gitmiş,
Bir kılavuzun raporu ile körfezde dört Portekiz gemisinin bulunduğu öğrenildi ve Seydi Ali Süveyş'e gitmek üzere yola çıktı. Umman sahili civarında
ve ilk çarpışmada Seydi Ali galip geldi ve Portekizliler geri çekilmek zorunda kaldı. 25 gemiden oluşan Portekiz donanmasıyla karşılaşıldı
2 AY BOYUNCA PORTEKİZ DONANMASIYLA SAVAŞTI
Portekizliler, Seydi Ali'nin mürettebatını takip ederek Sûret Limanı açıklarına geldiler. Seydi Ali, denizcileriyle birlikte 2 ay boyunca kıyıyı siper edinerek mücadele etti.
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Osmanlı gemilerinin
nedeniyle deniz yoluyla Mısır'a gitmek imkânsız hale geldi. Seydi Ali gemilerin satılmasını ve ücretinin İstanbul'a gönderilmesini emretti. zarara uğraması ve tamir edilemez duruma gelmesi
Daha sonra Pakistan ve Hindistan üzerinden
ulaştı. İran'ın Horasan şehri üzerinden Meşhed'e geçti ve ardından Bağdat'a gitmek üzere yola çıktı. Afganistan'ın Kâbil, Özbekistan'ın Semerkant, Buhara ve Hârizm şehirlerine
OSMANLI TOPRAKLARINA 3 YIL 7 AY SONRA DÖNEBİLDİ
Seydi Ali Reis, Basra'dan çıkışının ardından farklı coğrafyalarda bulunmak zorunda kalmış ve 3 yıl 7 ay sonunda Osmanlı topraklarına dönebilmişti.
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Üstlendiği görev ve
Kanuni Sultan Süleyman'a bildirebilmek amacıyla 1557 yılında Bağdat'tan ayrıldı. Hint donanmasının durumu ile ilgili derlediği bilgileri
2 ayın ardından İstanbul'a ulaşan Seydi Ali, bulunduğu yerlerdeki
ve yaşanılan olayları anlattı. hükümdarlardan aldığı 18 mektubu Kanuni'ye ulaştırdı
📌 Osmanlı'nın ünlü denizcileri