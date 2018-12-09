Abdülhamid’in ‘toprak isteyen’ Siyonist lidere cevabı

Sultan Abdülhamid, Filistin topraklarında kurulacak bir Yahudi devletini engellemek amacıyla var gücüyle mücadele etti. Diplomatik, siyasî ve zekice girişimlerle Filistin mücadelesini sürdüren Abdülhamid, bu uğurda Siyonizm'e hizmet eden ABD elçisini kovmaktan çekinmedi.

Sultan Abdülhamid, Filistin'e Yahudi göçüne tam olarak engel olamasa da, bu akını durdurmaya çalıştı ve Filistin'e özel bir statü getirerek doğrudan merkeze bağladı. Böylece, kendisinden habersiz işlem yapılmasının önüne geçmeye çalıştı.