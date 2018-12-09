Abdülhamid’in ‘toprak isteyen’ Siyonist lidere cevabı
Emperyalist güçler tarafından paramparça edilme kavgasına, vatan ve milletinin selâmeti için dimdik durdu Sultan Abdülhamid. Siyonizm lobisinin harekete geçtiği günlerdi ve Yahudiler, bir devlet kurmak için üç kıtaya hükmeden Osmanlı Sultanından
"toprak satın almak" istiyorlardı. Abdülhamid'in yanıtı ise oldukça netti…
Giriş Tarihi: 09.12.2018
15:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
18:43
KAN VE GÖZYAŞININ DİNMEDİĞİ TOPRAKLAR
Filistin.
Ölümle burun buruna yaşayan insanların diyarı. Tarih boyunca, kan ve gözyaşının dinmediği topraklar...
Emperyalist güçler tarafından paramparça edilme kavgasına, dik durma çabası gösteren bir hükümdar. Osmanlı'nın en kötü zamanlarının mirasının ağırlığını omuzlarında taşıdı Sultan Abdülhamid.
YAHUDİ LOBİSİNİN KARŞISINDA DİMDİK DURDU
Siyonizm düşüncesini yaymaya çalışan Yahudi lobisinin karşısında daha ilk günlerden dimdik durdu.
1890'lı yılların sonlarına doğru, Basel Siyonist Kongresi'nde alınan kararla, Avrupa'daki ayrımcılıktan rahatsız olan Yahudilere kucak açacak bir ülke aranıyordu. Emperyalizm ve Siyonizm kardeş olmuş, Filistin topraklarını sömürgeleştirme niyetine girmişlerdi.
Önlerinde ise güçlü bir engel vardı: Sultan II. Abdülhamid.
Ve onun zeki ve kararlı direnişi...
SİYONİST LİDER, GÜNLÜKLERİNE O GÜNÜ ŞERH DÜŞTÜ
O tarihlerde, gazeteci Siyonist lider Theodor Herzl ilk hedef olarak Filistin'e uzanmayı denedi. Herzl, aslı Almanca olan günlüklerinde uzun uzun anlatır, sultanın danışmanı Nevlinski aracılığıyla Abdülhamid'e götürdükleri teklifi.
Bu anlaşmaya göre, Avrupalı zengin Yahudiler 20 milyon sterlin olarak tahmin ettikleri Osmanlı'nın dış borcunu ödeyecekler; karşılığında da göç etmelerine izin verilecek ve Filistin topraklarından kendilerine yurt kurabilecekleri bir yer verilecekti.
"BİR KARIŞ TOPRAK DAHİ SATMAM!"
Siyonist güçler tarafından Sultan Abdülhamid'e götürülen bu teklifin cevabı, Yahudiler için büyük bir hayal kırıklığına sebep olacaktı. Abdülhamid şu sözleri söyleyecekti:
"Ben bir karış dahi toprak satamam, zira o bana değil, halkıma aittir. Onlar, bu İmparatorluğu kurup kanlarıyla mahsuldar kıldılar. Onu, bizden koparılmadan önce üzerini kanımızla bir kere daha kaplamayı biliriz."
Theodor Herzl hatıratında, Abdülhamid'in
"Dindaşlarımızın ölüm fermanını bu göçlerin önünü açarak imzalamam asla mümkün değildir" dediğini yazmıştı.
SULTAN, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KOVDU
Sultan Abdülhamid, Filistin topraklarında kurulacak bir Yahudi devletini engellemek amacıyla var gücüyle mücadele etti. Diplomatik, siyasî ve zekice girişimlerle Filistin mücadelesini sürdüren Abdülhamid, bu uğurda Siyonizm'e hizmet eden ABD elçisini kovmaktan çekinmedi.
Sultan Abdülhamid, Filistin'e Yahudi göçüne tam olarak engel olamasa da, bu akını durdurmaya çalıştı ve Filistin'e özel bir statü getirerek doğrudan merkeze bağladı. Böylece, kendisinden habersiz işlem yapılmasının önüne geçmeye çalıştı.