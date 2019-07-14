Yeşilçam'da hatıraları kalanlar...
Türk sineması denildiği zaman aklımıza "Yeşilçam" gelir. Hafızalara kazınan sahneler kimi zaman derinliklerde kalsa da, usta oyuncuları görür görmez anılar canlanır, ortaya küçük tebessümler çıkar. Ne yazık ki yeni neslin tam olarak tanıyamadığı birçok usta oyuncu aramızdan ayrıldı; geriye güzel anıları bıraktı. Sizlere başlı başına birer hazine olan ve Yeşilçam'da hatırası kalan usta oyuncularımızı kısaca hatırlatıyoruz.
Giriş Tarihi: 14.07.2019
09:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
09:24
Süleyman Turan,
19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdu. Gerçek Adı Süleyman Başturan'dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy'de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İlk kez sahneye İstanbul'da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden'in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen'in olduğu "Sayın Bayan" adlı filmdi. Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Üç tane de film senaryosu yazdı. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde kalp krizi sebebiyle bugün, 10 Eylül 2019'da hayatını kaybetti. Son olarak Cemal Şan'ın Sonsuz (2009) filminde oynayan usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi.
Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusuydu. Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil, Avni Dilligil, Aliye Rona gibi sanat kökenli bir aileden gelir. 1970-1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy'de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Senaryolar yazan, yönetmenlik yapan
Fosforoğlu, 13 Haziran'da hayatını kaybetti.
Renan Fosforoğlu, 1940'lardan başlayarak sanat yaşamını Sadri Tek, Raşit Rıza, Ses Opereti, Muammer Karaca, Azak tiyatrosu gibi çeşitli tiyatro ve operet topluluklarında sürdürdü. Bir süre İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı. 1950 yılında Ateşten Gömlek filmiyle sinemaya yöneldi. 271 filmde rol aldı. Ferdi Merter Fosforoğlu ve Enis Fosforoğlu'nun babasıdır. Çoğunlukla doktor rollerine hayat veren Fosforoğlu, 271 filmde rol aldı. 1991'de aramızdan ayrıldı.
Yeşilçam'ın kötü adam rolündeki büyük ismi Erol Taş, 28 Şubat 1928'de Erzurum'un Karaköse ilçesinde dünyaya geldi. Oynadığı kötü adam rolleriyle ünlenen Taş, aynı zamanda bir boksördü. 1947 yılında İstanbul ve Türkiye ikinciliğini kazandı. En önemli rollerinden biri Metin Erksan'ın efsanevi filmi Susuz Yaz'da canlandırdığı "Osman" karakteri oldu. 600 kadar filmde oynadı ve 1998'de vefat etti.
Feridun Çölgeçen, 10 Mayıs 1911 yılında İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Çölgeçen, 400'ü aşkın filmde yardımcı oyuncu rollerinde oynadı. Yeşilçam'ın temel figürlerindendi. Sanat hayatına tiyatroyla başladı. Hollywood'da ilk görünen Türk oyunculardandı. ABD'de 20 civarında filmde rol aldı. 1978'de vefat etti.