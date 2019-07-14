Yeşilçam'da hatıraları kalanlar...

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdu. Gerçek Adı Süleyman Başturan'dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy'de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İlk kez sahneye İstanbul'da bir tiyatro oyunuyla çıktı. Oynadığı ilk film Osman Seden'in yönettiği ve baş rollerde; Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen'in olduğu "Sayın Bayan" adlı filmdi. Turan, bir dönem de dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Üç tane de film senaryosu yazdı. Bunlar; Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde kalp krizi sebebiyle bugün, 10 Eylül 2019'da hayatını kaybetti. Son olarak Cemal Şan'ın Sonsuz (2009) filminde oynayan usta oyuncunun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi.