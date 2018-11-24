Mutlaka izlenmesi gereken 40 gerilim filmi
Bazı filmler içerdikleri gizem ve esrarengiz olaylarıyla gerilmemize neden olurlar. Fakat yine de bu tarz gerilim filmlerinden vazgeçemeyiz ve psikolojimizi test etmek isteriz. Bir sonraki sahnesinde neler olacağı merakla beklenen, gizem ve gerilimi buluşturan sürükleyici 40 filmi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 24.11.2018
13:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2018
16:34
IMDb: 7.7 - Yönetmen: Brad Anderson
Trevor Reznik uzun süredir uykusuzluk hastalığı olan bir fabrikada makine operatörlüğü yapmaktadır. Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk yüzünden fiziksel sağlığı ve akli dengesi bozulmaya başlayan Reznik'in başına iş yerinde karıştığı bir kazadan sonra tuhaf şeyler gelecektir.
Oyuncular: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Michael Ironside, Aitana Sanchez-Gijon, Reg E. Cathey
IMDb: 7.7 - Yönetmen: Antoine Fuqua
Her gün Amerika'nın arka sokaklarında bir savaş tekrarlanmaktadır. 13 yıllık narkotik polisi Alonzo Harris, sokaklarda geçirdiği yıllar boyunca mesleğe ilk girdiği günkü idealistliğini kaybetmiş ve işleri kitaba uygun yapmaya çalışırsa hiç bir şey yapamayacağının ve kısa zamanda öldürüleceğinin bilincine varmıştır. Alonzo ve onun gibi bir çoğu artık gereken işi yapabilmeleri için korudukları kanunu çiğnemektedirler. Artık yaptıkları işin yasal olup olmadığı iyice bulanıklaşmıştır. Bir gün onun yanında göreve verilen çaylak polis Jake Hoyt ise Alonzo'dan çok farklıdır. Jake her işi kitabına uygun yapıp toplumu düzene sokmayı inanç edinmiş tam bir idealisttir.
Oyuncular: Denzel Washington, Eva Mendes, Ethan Hawke, Cliff Curtis, Snoop Dogg
IMDb: 7.6 - Yönetmen: David Lynch
Film, Los Angeles'da yaşayan saksafon çalan, Fred Madison adlı bir adamın başından geçen garip olaylarla başlıyor. Karısı Renee'nin kendisini aldattığı paranoyasıyla yaşayan Madison, evinin dışarıdan kamerayla çekilmiş görüntülerinin yer aldığı bir kaset alır. Ardından bu sefer evin içininin çekildiği bir kaset daha alan Madison, daha sonra karısıyla yatak odasındaki görüntülerinin yer aldığı üçüncü bir kaset daha alır. Bu sırada karısının, daha önce hiç tanımadığı bir arkadaşının partisine katılan Madison, burada kendisini tanıdığını ve şu anda evinde olduğunu söyleyen garip bir adamla tanışır. Ertesi gün karısının evde ölü olarak bulunması üzerine zanlı durumuna düşen Madison, aleyhine olan deliller üzerine, karısını öldüren kıskanç koca suçlamasıyla hapse atılır. Karısının öldürülmesine dair hiçbir şey hatırlamayan Madison, gelişen olaylar karşısında ne yapacağını bilemez.
Oyuncular: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Loggia, Robert Blake
IMDb: 8.1 - Yönetmen: Martin Scorsese
Miami Vice ile televizyon tarihinin en önemli polisiye dizisini gerçekleştiren Michael Mann, bu kez suç dünyasını en iyi yansıtan filmlerden biri ile karşımıza çıkıyor. Neal McCauley, kovalanan ekibiyle birlikte büyük soygunlar gerçekleştirilen usta bir soyguncudur. Kovalayan ise başarısız bir evliliğin içindeki inatçı ve akıllı polis dedektifi Vincent Hanna'dır. Los Angeles dekorunda birbirine çok benzeyen ve aslında başka şartlarda iki iyi dost olabilecek bu iki sıkı adam arasında büyük bir kovalamaca yaşanır. Bu ikili birbirleriyle sadece iki kere yüzleşirler. Birincisinde kahve eşliğinde güzel güzel sohbet ederler, ikincisinde ise birinin ölmesi gerekiyordur. Michael Mann'in epik suç filminin tamamı gerçek mekanlarda çekildi.
Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Amy Brenneman
IMDb: 7.9 - Yönetmen: Michael Mann
Dönemin önemli şirketlerinden birinin şirketin araştırma bölümünün başkanı Jeffrey Wigand şirket uygulamaları konusunda farklı fikirlere sahip olunca işten çıkartılır. Jeffrey, işten çıkarılmasına rağmen firmanın, insanların sağlığı ile oynamasını eleştirir ancak önüne beklediğinden çok daha ağır engeller vardır.
Oyuncular: Al Pacino, Russell Crowe, Michael Gambon, Gina Gershon, Cliff Curtis