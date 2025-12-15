Psikoterapist Gökhan Ergür Anlatıyor: Güzeli Güzel Kılan Nedir? I İnsaniyet Namına

1 /8













Soru: Güzellik algımız yıllar içinde kalpten göze nasıl kaydı? Burada psikolojik olarak nasıl bir hadise var?

Gökhan Ergür:

Yüzeyde kalmak zahmetsiz ve güvenlidir. Geniş bir alanda istediğiniz gibi at koşturabilirsiniz ama derine doğru inmenin, ilerlemenin maliyeti ve zahmeti oldukça fazladır. Derine indikçe ortam kararır, tekinsiz bir hale bürünür ve tahmin edilemezlik artar.

Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki o da tüm büyük güzelliklerin, hazinelerin derinlerde olduğudur. Güzel olan gizil olandır. Kendisini zahmetsiz bir biçimde göstermeyen, sıradan bir bakışla anlaşılmayan ve hissedilmeyendir. Dolayısıyla güzeli görmek, güzel olanı hissetmek için derinleşmemiz, derine inmemiz gerekmektedir. Ancak derinleşme fikri modern dünyanın tercih ve tavsiye etmediği bir yöntemdir. Zira görünenle yetinmek ve sadece görünene inanmak her fırsatta bize ezberletilmeye çalışılan yaşam pratikleridir.

"Şey'leri anlamlı kılan yüzeyler, deriler yani maddedir" inancı insan ruhunu ve bilincini sakatlamıştır. Bir şeyin süslü, pürüzsüz ve parlak görünmesi onu güzel kılar fikri artık hepimizin zihnine kazınmış vaziyette.