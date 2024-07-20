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Mükemmel olmak zorunda değilsin

Kurban Tuzağından Kurtulmak eseri, lisanslı aile ve çift terapisti, klinik hipnoterapi eğitimi uzmanı ve yazar olan Diana Zimberoff tarafından yazılmış ve kitabınyazarı yıllarca devam eden terapistlik deneyiminden oluşan insanın ister istemez düştüğü kurban üçgeni örüntüsünü anlatır. Yani kitap; insanın kendine acımasının kurban rolü olduğunu, herkesin her işine koşmak ve kendini öncelememenin kurtarıcı rolü olduğunu ve kendi yetersizliğini zorbalıkla ortaya koyan zorba rolünü kısa ve sarsıcı bir şekilde dile getirir. Psikolojinin ana kitaplarından sayılan "Kurban tuzağından kurtulmak" eserinden altı çizilen sözleri derledik.

Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:45
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Seni olduğun gibi seviyorum. Bir şeyleri senin yapabileceğine güveniyorum. Mükemmel olmak zorunda değilsin çünkü ben seni koşulsuz seviyorum kendim.

Diane Zimberoff

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Genelde şöyle olur: Önce birine acıyıp onun için bir şeyler yapmaya girişilir. Sonra gönüllü olarak üstlendiği bu sorumluluk ona yük olmaya başlar. Yük giderek ağırlaşmaya başlayınca pişmanlığı, kızgınlığı da artar. Sonrasında kurtarıcıdan kurbana dönüşür. Bunu, kendisine yük olduğu için kurtardığı kişiyi suçlayarak yapar. Bu şekilde, kurtarıcılık yaptığı kişiyi zorba pozisyonuna sokarak kendi de kurban rolüne geçer.

Diane Zimberoff

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Bizi sevecek birini hayatımıza çekmeden önce, kendimizin sevilecek biri olduğumuza inanmamız gerekir.

Diane Zimberoff

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Kendi hayatını istedikleri gibi yaşayamamış olan ebeveynler genellikle 'çocuklarının hayatıyla' yaşamak isterler.

Diane Zimberoff

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Duygularla olan bağını koparmak ve uyuşmak, bağımlılık davranışlarının temelidir.

Diane Zimberoff

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