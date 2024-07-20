Mükemmel olmak zorunda değilsin

Kurban Tuzağından Kurtulmak eseri, lisanslı aile ve çift terapisti, klinik hipnoterapi eğitimi uzmanı ve yazar olan Diana Zimberoff tarafından yazılmış ve kitabınyazarı yıllarca devam eden terapistlik deneyiminden oluşan insanın ister istemez düştüğü kurban üçgeni örüntüsünü anlatır. Yani kitap; insanın kendine acımasının kurban rolü olduğunu, herkesin her işine koşmak ve kendini öncelememenin kurtarıcı rolü olduğunu ve kendi yetersizliğini zorbalıkla ortaya koyan zorba rolünü kısa ve sarsıcı bir şekilde dile getirir. Psikolojinin ana kitaplarından sayılan "Kurban tuzağından kurtulmak" eserinden altı çizilen sözleri derledik.