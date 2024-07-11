Kemal Sayar’dan alıntılar

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Bu hız ve meşguliyet kültüründen bir şekilde sıyrılmak lazım. Bugün -kendimde dahil olmak üzere- birbirimizle haberleşirken diyoruz "görüşelim" ama bunun olmayacağını biliyoruz çünkü herkes bir meşguliyet kültürünün içinde dibine kadar batmış.

Kemal Sayar