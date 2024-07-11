Kemal Sayar’dan alıntılar

İlgiyle takip edilen Gönül Sadası'ndan Akisler programının kitaba dönüştürülen serisine bir yenisi daha eklendi. Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın ufuk açan hasbihallerinin son hali "Dün Gece Yar Hanesinde" ismiyle yayınlandı. Ökten ve Sayar, insanın varoluşsal derinliklerine yönelik keşif sunarak nimetlerin farkına varmayı ve ahlaki sorumluluklara yönelik ipuçlar veriliyor. Yaşanan Gazze soykırımında direnci ve bu soykırıma seyirci kalan insanlığı değerlendiriliyor. Dün Gece Yar Hanesinde kitabından sizler için Kemal Sayar alıntıları derledik.