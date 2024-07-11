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Kemal Sayar'dan alıntılar

İlgiyle takip edilen Gönül Sadası'ndan Akisler programının kitaba dönüştürülen serisine bir yenisi daha eklendi. Sadettin Ökten ve Kemal Sayar'ın ufuk açan hasbihallerinin son hali "Dün Gece Yar Hanesinde" ismiyle yayınlandı. Ökten ve Sayar, insanın varoluşsal derinliklerine yönelik keşif sunarak nimetlerin farkına varmayı ve ahlaki sorumluluklara yönelik ipuçlar veriliyor. Yaşanan Gazze soykırımında direnci ve bu soykırıma seyirci kalan insanlığı değerlendiriliyor. Dün Gece Yar Hanesinde kitabından sizler için Kemal Sayar alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:35
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Kemal Sayar’dan alıntılar

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Arada bir delişmen olmak lazım. Modern dünyanın kurallarının dışında, fevkinde hareket edebilmek lazım.

Kemal Sayar

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Kemal Sayar’dan alıntılar

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Bu hız ve meşguliyet kültüründen bir şekilde sıyrılmak lazım. Bugün -kendimde dahil olmak üzere- birbirimizle haberleşirken diyoruz "görüşelim" ama bunun olmayacağını biliyoruz çünkü herkes bir meşguliyet kültürünün içinde dibine kadar batmış.

Kemal Sayar

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Kemal Sayar’dan alıntılar

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Edebiyat, sanat bize acımıza başka biçimlerde bakma, onu sindirebilme imkânı da veriyor.

Kemal Sayar

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Kemal Sayar’dan alıntılar

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Tarihi varlığa, yani insana nerede durduğunu, kim olduğunu hatırlatacak, istikamet verecek o istinatgahları da yıkıyorlar.

Kemal Sayar

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Kemal Sayar’dan alıntılar

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Kadim bir medeniyetin ortasındasınız. O zaman sanki modern çağ ile bağlantınız kesiliyor. Sadece modern çağın bir evladı olmadığınızı eskilerin devamcısı olduğunuzu kadim medeniyetlerin bir evladı olduğunuzu hissediyorsunuz.

Kemal Sayar

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