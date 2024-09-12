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Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden Korku Kültürü

Psikoloji denildiğinde ülkemizde akla gelen ilk isimlerden olan Doğan Cüceloğlu, soruna odaklanmak yerine sorunun kaynağına inmeyi kendisine görev edinmiş bir yazardır. Cüceloğlu çok sevilen Korku Kültürü başlıklı eserinde "mış gibi yaşamak" kavramını merkeze alarak modern dünyadaki en büyük insani problemlerden olan yaşanması gerektiği halde yaşanamayan duyguları gündeme getiriyor. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden Korku Kültürü...

Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:36
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Bir insan, özünü gerçekleştirdiği zaman mutlu olur.

Doğan Cüceloğlu

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Bir insanın anavatanı çocukluğudur; çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok zordur.

Doğan Cüceloğlu

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Çocuğun sevmeyi ya da korkmayı öğrenmesi için bir tek deneyim yeter.

Doğan Cüceloğlu

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Bir insanın yaşamında hakkaniyet anlamını kaybederse, zamanla o insanın yaşamındaki her şey anlamım kaybeder.

Doğan Cüceloğlu

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Çocuğu eze eze ona yemek yedirmek, eze eze istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmak çok sağlıksız, zararlı, teröristçe bir davranıştır! Teröristler evimizde!

Doğan Cüceloğlu

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