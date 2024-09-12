Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden Korku Kültürü

Psikoloji denildiğinde ülkemizde akla gelen ilk isimlerden olan Doğan Cüceloğlu, soruna odaklanmak yerine sorunun kaynağına inmeyi kendisine görev edinmiş bir yazardır. Cüceloğlu çok sevilen Korku Kültürü başlıklı eserinde "mış gibi yaşamak" kavramını merkeze alarak modern dünyadaki en büyük insani problemlerden olan yaşanması gerektiği halde yaşanamayan duyguları gündeme getiriyor. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun kaleminden Korku Kültürü...