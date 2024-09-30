Doğan Cüceloğlu'nun "Başarıya Götüren Aile" kitabından 20 alıntı

Psikoloji alanında kaleme aldığı her yazı, her kitap biz okurların hayatına dokunmuş ve en umutsuz anımızda bizlere teselli olmuştur. Merhum Psikolog Doğan Cüceloğlu'ndan bahsediyorum. "Annen yok kimsen yok" sözleriyle ülkemizin gündemi oturmuş ve uzun bir süre o konuşmasının tesirinden çıkamamıştık. Yazarın ailenin, öneminden bahsettiği ve önemini vurguladığı kitabı "Başarıya Götüren Aile" eserinden sizler için alıntıları bir araya getirdik.