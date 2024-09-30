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Doğan Cüceloğlu'nun "Başarıya Götüren Aile" kitabından 20 alıntı

Psikoloji alanında kaleme aldığı her yazı, her kitap biz okurların hayatına dokunmuş ve en umutsuz anımızda bizlere teselli olmuştur. Merhum Psikolog Doğan Cüceloğlu'ndan bahsediyorum. "Annen yok kimsen yok" sözleriyle ülkemizin gündemi oturmuş ve uzun bir süre o konuşmasının tesirinden çıkamamıştık. Yazarın ailenin, öneminden bahsettiği ve önemini vurguladığı kitabı "Başarıya Götüren Aile" eserinden sizler için alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 30.09.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 15:24
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Yaşam başarısını elde eden insanın yaşamı anlamlıdır, kişi coşkuludur ve güçlüdür.

Doğan Cüceloğlu

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İnsanlar aslında farkında oldukları kadar yaşar.

Doğan Cüceloğlu

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Ne var ki insanları niyetimizle değil, eylemimizle etkileriz. Niyet sevgi dolu olsa bile eylem öfkeli ve korkutucu ise karşımızdaki ancak o öfkeyi görür ve korku yaşar.

Doğan Cüceloğlu

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Şu dünyada her şeyin en iyisine layık çok özel ve güzel bir çocuk var! O, sizin evinizde yaşıyor.

Doğan Cüceloğlu

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Niyet ancak açık seçik eylemde ifade edilirse karşı tarafa ulaşır. Niyet sevgi dolu olsa bile eylem öfkeli ve korkutucu ise karşımızdaki ancak o öfkeyi görür ve korku yaşar.

Doğan Cüceloğlu

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