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Karacaoğlan’ın nağmelerde yaşayan şiirleri 🎶

Âşık edebiyatının yetiştirdiği önemli isimlerden olan Karacaoğlan, sevdanın ve tabiatın şairi olarak anılır. Karacaoğlan'ın şiirlerindeki dil ve söyleyiş güzelliği Türk halk şairlerinin pek çoğuna öncülük etmiş, ancak bu güzelliğe az sayıda şair ulaşabilmiştir. Günümüze miras bıraktığı şiirleri serüvenini, nağmelerde sürdürür. İşte Karacaoğlan'ın nağmelerde yaşayan şiirleri…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 14:09
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Türk halk edebiyatının yetiştirdiği önemli bir isim
Türk halk edebiyatının yetiştirdiği önemli bir isim

Karacaoğlan, Türk halk edebiyatının yetiştirdiği en önemli isimlerdendir. Halk şairleri arasında hakkında en çok araştırma ve yayın yapılmasına rağmen doğum tarihi tam olarak bilinmez. 14. yüzyıl, hatta belki de 15. yüzyılın sonlarında yaşadığı ileri sürülür. Şiirlerindeki yer adları oldukça geniş bir coğrafyayı kapsayan Karacaoğlan'ın doğduğu ve yaşadığı yer de kesin olarak belli değildir.

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Bana kara diyen dilber
Bana kara diyen dilber

Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi
Yüzünü sevdiren gelin
Kaşların kara değil mi
Utanırım akar terim
Güzellikte yok benzerin
En sevgili makbul yerin
Saçların kara değil mi
Beni kara diye yerme
Mevlâ'm yaratmış, hor görme
Ala göze siyah sürme
Çekilir, kara değil mi

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Nereli olduğu tartışmalı
Nereli olduğu tartışmalı

Araştırmacıların büyük çoğunluğu Toroslar ve Güney Anadolu'da, özellikle Maraş-Antep dolaylarında yaşadığını belirtmekle beraber Kırşehirli, Kilis, Rumeli ve Belgradlı olduğunu söyleyenler de vardır.

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İncecikten bir kar yağar
İncecikten bir kar yağar

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye

Elif'in uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar Elif Elif diye

Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye

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Karacaoğlan'ın memleketi hakkında yapılan araştırmalar
Karacaoğlan'ın memleketi hakkında yapılan araştırmalar

Karacaoğlan'ın memleketi hakkında yapılan son ve ciddi bir araştırmada ise şairin Maraş yöresinden olabileceği ileri sürülmüştür. Karacaoğlan'ın nerede öldüğü ve mezarının nerede olduğu da belli değildir.

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