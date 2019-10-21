Âşık edebiyatının yetiştirdiği önemli isimlerden olan Karacaoğlan, sevdanın ve tabiatın şairi olarak anılır. Karacaoğlan'ın şiirlerindeki dil ve söyleyiş güzelliği Türk halk şairlerinin pek çoğuna öncülük etmiş, ancak bu güzelliğe az sayıda şair ulaşabilmiştir. Günümüze miras bıraktığı şiirleri serüvenini, nağmelerde sürdürür. İşte Karacaoğlan'ın nağmelerde yaşayan şiirleri…
Giriş Tarihi: 21.10.2019
15:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
14:09
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Türk halk edebiyatının yetiştirdiği önemli bir isim
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Bana kara diyen dilber
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Nereli olduğu tartışmalı
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İncecikten bir kar yağar
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Karacaoğlan'ın memleketi hakkında yapılan araştırmalar