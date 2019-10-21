Karacaoğlan’ın nağmelerde yaşayan şiirleri 🎶

Karacaoğlan, Türk halk edebiyatının yetiştirdiği en önemli isimlerdendir. Halk şairleri arasında hakkında en çok araştırma ve yayın yapılmasına rağmen doğum tarihi tam olarak bilinmez. 14. yüzyıl, hatta belki de 15. yüzyılın sonlarında yaşadığı ileri sürülür. Şiirlerindeki yer adları oldukça geniş bir coğrafyayı kapsayan Karacaoğlan'ın doğduğu ve yaşadığı yer de kesin olarak belli değildir.