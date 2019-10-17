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Chopin kimdir? Chopin'in hayatı... 🎹🎵

Chopin, çağdaşlarına göre oldukça farklı bir profesyonel tekniği ve şiirsel zeka gerektiren çalışmaları ile henüz hayattayken dünya çapında ün kazanmış bir müzisyen. Kimi zaman aşina olduğumuz bir melodide, kimi zamansa ünlü bir filmin fon müziğinde rastlarız Chopin'e… Müziği adeta dile getirmiş, yaptığı her bestede piyanoyu kullanmış ve onunla neredeyse şiirler yazmıştı. Bundan 171 yıl önce müziğin dahi ismi Frederic Chopin, ardında ölümsüz eserler bırakarak hayata gözlerini yumdu.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:21
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FREDERIC CHOPIN KİMDİR? 🎹
FREDERIC CHOPIN KİMDİR? 🎹

Frederic François Chopin 1 Mart 1810'da Polonya'nın Varşova şehrinde doğdu.

Babası Nicolas Chopin, 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç eden Lorraine bölgesinden bir Fransız'dı. Chopin'in Ludwika isminde bir ablası, Izabela ve Emilia adında iki küçük kız kardeşi vardı.

Babası kendini vatanına adamış bir insandı ve ev içerisinde Lehçe konuşulmasına özen gösteriyordu.

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MÜZİKLE BÜTÜNLEŞEN BİR AİLEDE YETİŞTİ 🎵
MÜZİKLE BÜTÜNLEŞEN BİR AİLEDE YETİŞTİ 🎵

Nicolas Chopin, Frederic doğduktan 6 ay sonra Varşova Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı.

Frederic, ailesi ile birlikte Varşova Lisesi binasının bulunduğu Sakson Sarayı'nda yaşamını sürdürdü. Babası flüt ve keman, annesi piyano çalardı ve Chopin'in daha sonra kalacağı evde öğrencilerine ders verirdi.

Chopin'in narin bir yapısı vardı; hatta çocuklukta çeşitli hastalıklara karşı çok hassastı.

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CHOPIN'İN ‘HARİKA ÇOCUK’ OLDUĞU NASIL ANLAŞILDI? 🎹
CHOPIN'İN ‘HARİKA ÇOCUK’ OLDUĞU NASIL ANLAŞILDI? 🎹

Frederic Chopin, piyano eğitimini bizzat annesinden alsa da, 1816-1821 yılları arasında onun profesyonel hocası Çek piyanist Wojciech Zivny'ydi.

Ablası Ludwika da sıklıkla Zivny'den ders aldı ve kardeşi ile birlikte birçok düet yaptılar. Frederic Chopin'in "harika çocuk" olduğu o yıllarda anlaşılmaya başlandı.

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İLK BESTELERİNİ 7 YAŞINDA YAPTI 🎵
İLK BESTELERİNİ 7 YAŞINDA YAPTI 🎵

Henüz 7 yaşındayken açık hava konserleri vermeye başlayan Chopin, yine aynı yaşta biri sol minör diğeri si bemol majör olmak üzere iki Polonez besteledi.

1821'de yayınlanan la bemol majörden oluşan bir Polonez, hocası Zivny'ye adanmış olmasının yanı sıra, Chopin'in günümüze ulaşabilen en eski el yazmasıdır.

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GENÇ YAŞTA ŞÖHRET KAZANMAYA BAŞLADI 🎹
GENÇ YAŞTA ŞÖHRET KAZANMAYA BAŞLADI 🎹

1817'de Sakson Sarayı'na Varşova'nın Rus valisi tarafından askeri amaçlar gerek gösterilerek el kondu ve Varşova Lisesi, şu anda Varşova Üniversitesi'nin rektörlük binası olarak kullanılmakta olan Kazimiers Sarayı'na taşındı. Bunun üzerine Frederic ve ailesi de bu yeni binaya taşındılar.

Bu süreçte, Frederic bazen Belveder Sarayı'nda oturan Büyük Dük Konstantin'in oğlu ile oyun arkadaşlığı yapmak için çağrılıyordu.

Chopin - Nocturne C Sharp Minor dinlemek için tıklayın.

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