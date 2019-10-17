Chopin kimdir? Chopin'in hayatı... 🎹🎵

Chopin, çağdaşlarına göre oldukça farklı bir profesyonel tekniği ve şiirsel zeka gerektiren çalışmaları ile henüz hayattayken dünya çapında ün kazanmış bir müzisyen. Kimi zaman aşina olduğumuz bir melodide, kimi zamansa ünlü bir filmin fon müziğinde rastlarız Chopin'e… Müziği adeta dile getirmiş, yaptığı her bestede piyanoyu kullanmış ve onunla neredeyse şiirler yazmıştı. Bundan 171 yıl önce müziğin dahi ismi Frederic Chopin, ardında ölümsüz eserler bırakarak hayata gözlerini yumdu.
Giriş Tarihi: 17.10.2019
09:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
13:21
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