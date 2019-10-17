Chopin kimdir? Chopin'in hayatı... 🎹🎵

Frederic François Chopin 1 Mart 1810'da Polonya'nın Varşova şehrinde doğdu.

Babası Nicolas Chopin, 1787 yılında henüz 16 yaşındayken Polonya'ya göç eden Lorraine bölgesinden bir Fransız'dı. Chopin'in Ludwika isminde bir ablası, Izabela ve Emilia adında iki küçük kız kardeşi vardı.

Babası kendini vatanına adamış bir insandı ve ev içerisinde Lehçe konuşulmasına özen gösteriyordu.