Uyarlama eserlerden 1 kitap 1 film listesi
Bazı kitaplar vardır uyarlandıkları filmlerin gölgesinde kalır ve ismi ancak filmi ünlendikten sonra duyulur. Bazıları ise bu durumun tam tersi, kitaptaki heyecanı filme aktaramaz. Sizler için kitaplardan beyaz perdeye uyarlanmış ve büyük beğeni görmüş eserlerden
bir kitap bir film listesi derledik.
Giriş Tarihi: 31.07.2019
09:27
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
16:03
Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck
Tüm zamanların en çok satan kitapları arasında yer alan Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck tarafından, 1937 yılında yazıldı. Nobel ödüllü yazarın kurgusuyla okuyucuya sunulan eserde; George ve Lennie adında iki arkadaşın maceralarını anlatır. Birbirine zıt karakterdeki bu iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar.
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Fareler ve İnsanlar, Gary Sinise - IMDb: 7,8
Fareler ve İnsanlar film özeti:
Gary Sinise'nin yönetmenliğini yaptığı, ABD yapımı bir film olan Fareler ve İnsanlar, 2 Ekim 1992 tarihinde gösterime girdi. Birbirini çok seven iki arkadaşın, büyük ekonomik buhran zamanında bir çiftlikte işe başlaması ve orada geçen olayların anlatıldığı filmde dev cüsseli, çok kuvvetli ama bir çocuk kadar saf olan Lennie karakterini John Malkovich; ufak tefek ama çok zeki olan George'yi ise filmin yönetmenliğini de üstlenen Gary Sinise canlandırır.
Yönetmen: Lewis Milestone Tür: Drama Süre: 1 saat 46 dakika
Uçurtma Avcısı, Halit Hüseyni
Uçurtma Avcısı, çocukların birbirleriyle kesişen yaşamları ve kaderleri, çevrelerindeki dünyanın trajedisini yansıtır. Sovyetler işgali sırasında Emir ve babası ülkeyi terk edip California'ya giderler. Emir böylece geçmişinden kaçtığını düşünür. Her şeye rağmen arkasında bıraktığı Hasan'ın hatırasından kopamaz. Uçurtma Avcısı arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, fedakârlıkları ve yalanları... Daha önce hiçbir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasını yansıtan Uçurtma Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok edilişini aşama aşama gözler önüne seriyor.
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Uçurtma Avcısı, Marc Forster - IMDb: 7,6
Uçurtma Avcısı film özeti:
Afganistan'da 1970'li yıllarda Amir ve Hassan, Amir'in babasının evinde birlikte büyümüş iki arkadaştılar. Amir, zeki ve iyi kalpli babasının, annesinin ölümünden ötürü kendisini suçladığına inanır. Bu vesile ile de Hassan'ı daha çok sevdiğini ve onu tercih ettiğini düşünür. Buna karşılık Amir, babasının en iyi arkadaşı olan Rahim Khan'a fazlasıyla saygı duyar. Rahim, ona yazar olabilmesi için hep destek verir. Amir'in bir uçurtma uçurma yarışmasını kazanmasının ardından, Hassan, ona bir uçurtma getirmek üzere koşarak gider. Ancak bu esnada dayak yer ve elindeki Amir'in uçurtmasını korumak isterken gasp edilir. Amir aslında saldırıya şahit olur ama korkaklığından Hassan'a yardım etmez. Dahası, Amir doğum günü partisinin ertesi sabahında yeni saatini Hassan'ın yatağına saklayarak onu hırsız ilan etmek ister. Çocuklukları böyle yaşanırken yıllar sonra bir gün Amir, Hassan ve karısının Taliban tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Şimdi eski dostunun oğlunu kurtarmak en büyük misyonudur.
Yönetmen: Marc Forster Tür: Drama Süre: 2 saat 2 dakika
Yaşlı Adam Ve Deniz, Ernest Hemingway
Ernest Hemingway, 1952 yılında yayımlanan 'Yaşlı Adam ve Deniz' romanıyla 1953'te Pulitzer Ödülünü, 1954'te Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştı. Dünya edebiyatına katkılarından dolayı Hemingway'e verilen Nobel Edebiyat Ödülünün sunumunda, özellikle yazarın 'Yaşlı Adam ve Deniz' romanı vurgulanıyordu. O yıllardan sonra Hemingway'le başyapıtı Yaşlı Adam ve Deniz'in tüm dünyadaki ünü giderek arttı. Küçük Prens'inher çocuk tarafından okunduğu gibi, Yaşlı Adam ve Deniz'in de her yetişkin tarafından okunması gereken bir başyapıt olduğu yazılıp söylendi. Ernest Hemingway'in en ölümsüz eserlerinden biri olan eser, yaşlı bir Kübalı balıkçının açık denizde Gulf Stream'e kapılmış olarak dev bir kılıçbalığıyla olan can yakıcı mücadelesini son derece sade ve kuvvetli kelimelerle anlatır.
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