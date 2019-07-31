Uyarlama eserlerden 1 kitap 1 film listesi

Uçurtma Avcısı film özeti:

Afganistan'da 1970'li yıllarda Amir ve Hassan, Amir'in babasının evinde birlikte büyümüş iki arkadaştılar. Amir, zeki ve iyi kalpli babasının, annesinin ölümünden ötürü kendisini suçladığına inanır. Bu vesile ile de Hassan'ı daha çok sevdiğini ve onu tercih ettiğini düşünür. Buna karşılık Amir, babasının en iyi arkadaşı olan Rahim Khan'a fazlasıyla saygı duyar. Rahim, ona yazar olabilmesi için hep destek verir. Amir'in bir uçurtma uçurma yarışmasını kazanmasının ardından, Hassan, ona bir uçurtma getirmek üzere koşarak gider. Ancak bu esnada dayak yer ve elindeki Amir'in uçurtmasını korumak isterken gasp edilir. Amir aslında saldırıya şahit olur ama korkaklığından Hassan'a yardım etmez. Dahası, Amir doğum günü partisinin ertesi sabahında yeni saatini Hassan'ın yatağına saklayarak onu hırsız ilan etmek ister. Çocuklukları böyle yaşanırken yıllar sonra bir gün Amir, Hassan ve karısının Taliban tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Şimdi eski dostunun oğlunu kurtarmak en büyük misyonudur.