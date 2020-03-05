Sarı çizmeli Mehmet Ağa tabiri nereden geliyor?

Osmanlı döneminde de günümüzde olduğu gibi en çok kullanılan isimlerden biri Mehmet'tir. Padişahlardan halk kesimine kadar pek çok kişi tarafından kullanılan Mehmet isminin bu tabire konu olması olası bir durumdur. Peki, Mehmet Ağa'nın sarı çizmesi de neyin nesi?

Minyatür ve Osmanlı gravürleri incelediğinde hakim renklerin başında sarı, kırmızı ve yeşil olduğu görülmektedir.