Sarı çizmeli Mehmet Ağa tabiri nereden geliyor?

TDK'nın "kim olduğu, nerede oturduğu bilinmeyen kimse" olarak tanımladığı ve Barış Manço'nun da şarkısında yer alan 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın kim olduğunu biliyor musunuz? Peki, ya Mehmet Ağa'nın sarı çizmeleriyle ön plana çıkmasındaki tarihi arka planı? İşte, Mehmet Ağa'nın kısa öyküsü...
Giriş Tarihi: 05.03.2020
15:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
16:12
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Sarı çizmeli Mehmet Ağa tabiri nereye dayanıyor?
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Tabirdeki dikkat çekici nokta nedir?
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Mehmet Ağa'nın sarı çizmesi neyin nesi?
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Yaşamın rengi sarı kültürümüzde neyi simgeliyordu?
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İmparatorluk topraklarındaki 'sarı çizmeli Mehmet Ağa'lar