Ramazan'dan An'lar I Bahadır Yenişehirlioğlu

Ramazan, başlı başına bir medeniyettir. Öncesinden yapılan hazırlıklarla, camileri süsleyen mahyalarla, Ramazan davulcularının sahurda bizleri uyandırdığı birbirinden eğlenceli manilerle, bir elin verdiğini öbür elin duymadığı zimem defteriyle koskoca bir medeniyet… Pek tabi olarak da bu ruh çocukluğumuzda şekilleniyor. Hepimizin özlemle yâd ettiği eski Ramazanları yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ile konuştuk.

Keyifli okumalar ve izlemeler…

Burcu Sandıkçı: Sizi daha çok oynadığınız dizilerden, kaleme aldığınız romanlardan tanıyoruz. Peki, nasıl bir çocuktu Bahadır Yenişehirlioğlu?

Bahadır Yenişehirlioğlu:

◾ İnsanların bütün hayat hikâyeleri, çocukluğunda şekilleniyor malumunuz. Müspet ya da menfi, iyi ya da kötü... Çocuklukta yaşadığımız hiçbir şeyi unutmuyoruz.

◾ Benim de insanlığın bizatihi kendisi gibi iyi anları var kötü anları var. Ama çok sıkıntılı geçtiğini söyleyebilirim çocukluğumun. Ancak bunu travmatik hale getirip buradan beslenmeyi ve hadiseyi çoğaltmayı doğru bulanlardan değilim.

◾ Hayatın mutlu tarafından bakmak, elinizdekilerin değerini bilip var olanları büyütmek ve köpürtmek gerektiğine inanırım. Ben de öyle yaptım. O yüzden çocukluğumda hatırladığım şeylerin güzel taraflarından beslenmeye çalışıyorum.