Ramazan Bayramı’nda nereye gidelim, ne okuyalım, hangi filmi izleyelim?
"Fikriyat ile ne görelim, ne okuyalım, nereye gidelim?" başlığı altında Ramazan Bayramı'nda değerlendirebileceğiniz birbirinden kıymetli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Kültür ve medeniyet tarihimize yakından bakmak için dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonuna sahip müzeye gidebilir, Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını okuyarak kendi yaşamınızı gözden geçirebilirsiniz. Ya da bayram akşamında sevdiklerinizle film izleyerek kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Gelin tavsiye listesinde neler var, yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 21.04.2023
15:08
Nereye gidelim - Türk ve İslam Eserleri Müzesi
◾ Bayramlar, müzeleri gezip
kültür ve medeniyet tarihimize yakından bakmanın, çocuklara ve gençlere bu bilinci aşılamanın en ideal zamanıdır. Bu minvalde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.
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Peygamberimizin (SAV) mübarek ayak izi, sakal-ı şerifler, Hz. Ali ve Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerimler ve daha fazlası bu müzede. Üstelik Osmanlı döneminde saray olarak kullanılan tarihi binası, barındırdığı nadir eserlerle hazine değerinde.
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Dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonuna sahip müzede neler var, kısaca bakalım. Şam Evrakları
◾ Şam Evrakları,
müzenin en nadide koleksiyonlarından biridir. 7.- 8. yüzyıllara ait Kur'an sayfaları, ahşap ciltler, vekâletnameler, padişah fermanları gibi İslam sanatının gelişimini izleyebileceğiniz eşsiz bir hazine.
◾ Şam Emeviyye Camii'nde yangın çıkması sonucunda orada muhafaza edilen tarihi arşiv de yangın ve su nedeniyle zarar görür. Evrakların korunması içinde 1911 yılında o dönem Osmanlı sınırları içerisindeki Şam'dan İstanbul'a gönderilir.
Cizre Ulu Camii kapısı ve tokmağı
◾ Müzenin
en değerli kültür hazinesi Cizre Ulu Camii kapısı ve tokmağıdır.
◾ Günümüze ulaşan az sayıda Selçuklu eserinden biridir.
Eşsiz icatlarıyla dünyaya nam salan büyük mühendis Cezeri'ye aittir bu kapı. Onun " Otomata" adlı eserindeki çizimlere göre yapılmıştır.
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Kitabesinde "Bizim büyüğümüz Ebul Kasım Mahmut Sencer Şah'a Allah kuvvet versin" yazılı. Bundan hareketle Sultan Sencer döneminde yenilendiğini anlaşılır.
◾ Kapıdaki
her motifin bir anlamı var. 12 köşeli yıldızlar evrenin sonsuzluğuna gönderme yapar. Tokmaklardaki ejderler, Orta Asya ve Selçuklu geleneğinde çokça görülen motiflerden biri. Kötülükle savaşı sembol ediyor. Aradaki aslan kafası ise yere ve göğe hâkim olan hükümdarı simgeler.
Dünyada ilk robotu yapan Müslüman: El Cezeri
Mukaddes Emanetler
◾ Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin dünya çapında yankı uyandırmasının sebeplerinden biridir, Mukaddes Emanetler bölümü.
◾ 7 metre uzunluğundaki
Ayet'el Kürsi yazılı Kâbe kuşağı… İki Kâbe kapı örtüsü… Eyyübi dönemine ait hac vekâletnamesi… Sultan Abdülmecid'in bizzat yazdığı hat levha… Sergilenen özel emanetler arasında…
◾ Cam bölmede
Peygamber Efendimizin (SAV) mübarek sakal-ı şerifleri sergileniyor.
◾ Efendimiz sakalını kısalttığında ya da saçını kestiğinde etrafındaki sahabeler daha yere düşmeden onları almaya çalışır, aziz hatıra olarak saklanırdı. Sevgi ve bağlılıklarının tezahürüydü bu.