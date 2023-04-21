Ramazan Bayramı’nda nereye gidelim, ne okuyalım, hangi filmi izleyelim?

◾ Bayramlar, müzeleri gezip kültür ve medeniyet tarihimize yakından bakmanın, çocuklara ve gençlere bu bilinci aşılamanın en ideal zamanıdır. Bu minvalde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

◾ Peygamberimizin (SAV) mübarek ayak izi, sakal-ı şerifler, Hz. Ali ve Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerimler ve daha fazlası bu müzede. Üstelik Osmanlı döneminde saray olarak kullanılan tarihi binası, barındırdığı nadir eserlerle hazine değerinde.