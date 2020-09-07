Ne okuyalım, ne izleyelim, hangi tarifi yapalım?
Hayat, yoğun ve karmaşık bir düzende ilerlerken kendimize vakit ayıramamaktan, istediklerimizi yerine getirememekten yakınırız. Bu sorunu çözmede ilk adım hedeflerimizi belirleyip liste haline getirmektir. Zamanınızı daha kaliteli geçirebilmeniz adına "Ne okuyalım, ne izleyelim, hangi tarifi yapalım?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiye listesini sizlerle buluşturuyoruz. Çağımızın hastalıklarından biri olan depresyon ve anksiyeteye karşı bitki kürü hazırlayabilir, hangi hastalığa hangi makamın iyi geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu hafta okuyacağınız kitabı ve yeni tatil rotanızı belirleyebilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 07.09.2020
08:04
Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
08:42
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ÇÖLE İNEN NUR - NECİP FAZIL KISAKÜREK
Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı
Çöle İnen Nur, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hayatını kaleme aldığı eserdir. Necip Fazıl, bu eserinde tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirilen ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak durmuştur.
Çöle İnen Nur, Necip Fazıl'ın
siyer geleneği etrafında kaleme aldığı edebi bir eserdir. Resul-i Ekrem'in hayatını tarihî bir biyografi olarak değil genellikle İslâmî gelenek ve kaynaklardan gelen bilgileri edebî bir üslûpla geliştirilerek oluşturmuştur.
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ÇANAKKALE, ASSOS
📌 Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki yer alan Assos, Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden biriydi. 1800'lü yıllardan bu yana aralıklarla, 1981'den sonra da 39 yıldır aralıksız kazı çalışması yürütülen tarihi alan, dünyanın sayılı antik kentlerinden biridir.
📌 Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.
📌 Tarihi MÖ 6. yüzyıla kadar giden kent, sönmüş volkanik bir tepede inşa edildi. Antik çağda buradaki lahitler meşhurdu. Bedenin hızlı bir şekilde toprağa karışmasını sağladığı için "insan yiyen lahit" olarak adlandırılırdı.
📌 Assos Antik Kentin bir diğer önemli özelliği Filozof
Aristoteles'in bir süre yaşayarak bir felsefe okulu kurmuş olmasıydı.
📌 Yaz dönemi 10:00- 21:00, kış dönemi ise 08:30-17:30 saatleri arası ziyarete açıktır. Giriş ücreti ise 25 TL'dir.
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CEMİL MERİÇ GÖRME YETİSİNİ NASIL KAYBETTİ?
Cemil Meriç, "Hiçbir şey görmüyorum" dediğinde sene 1954'tü ve henüz 38 yaşındaydı. Meriç, gözlerini kaybetmesine neden olsa da kitaplardan asla vazgeçmedi. Öyle ki neredeyse bütün eserlerini, ama olduktan sonra kaleme aldı. Bir insanlık şaheseri olan Cemil Meriç için Necip Fazıl, şöyle dedi: "
Dış gözlerini Cenabı Hakk'ın, iç dünyayı daha iyi görsün diye aldığı insan."
Cemil Meriç'in görme yetisini kaybetmesiyle ilgili haberimize ulaşmak için tıklayın.
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İBRAHİM TENEKECİ- ÜMİTSİZLİK BİZDEN DEĞİLDİR
Özel bir durumun içindeyiz.
Bilmediğimiz ve görmediğimiz bir musibetle sınanıyoruz. İnsanlık tarihinde örnekleri çok olan, maalesef bizim de hayatımıza denk gelen bir salgın felaketi yaşıyoruz. Bunca imkâna rağmen çaresiz kalıyorsak, yine de eski insanların halini düşünüp şükretmemiz gerekiyor. Ölsek de bin şükür.
Evimizde kalmak, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamak, salgını yaygın hale getirmemenin ve kontrol altına almanın birinci yolu olarak ortak kabul görmüştür.
İsmet Özel üstadımızın "eve dön" dediği yerdeyiz. Şarkıyı hatırlamaya çalışıyoruz.