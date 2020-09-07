Ne okuyalım, ne izleyelim, hangi tarifi yapalım?

Hayat, yoğun ve karmaşık bir düzende ilerlerken kendimize vakit ayıramamaktan, istediklerimizi yerine getirememekten yakınırız. Bu sorunu çözmede ilk adım hedeflerimizi belirleyip liste haline getirmektir. Zamanınızı daha kaliteli geçirebilmeniz adına "Ne okuyalım, ne izleyelim, hangi tarifi yapalım?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiye listesini sizlerle buluşturuyoruz. Çağımızın hastalıklarından biri olan depresyon ve anksiyeteye karşı bitki kürü hazırlayabilir, hangi hastalığa hangi makamın iyi geldiğini öğrenebilirsiniz. Bu hafta okuyacağınız kitabı ve yeni tatil rotanızı belirleyebilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.