Ne Haber; Erzurum, Karabük, Trabzon ve Mersin'de!

📍 Proje kapsamında, peribacalarının bulunduğu yörede yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme alanlarının olduğu 2 katlı tesis kısa süre sonra hizmete açılacak. Yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamak için gün sayan Narman Peribacaları'na gelenler bu tesiste hem konaklayabilecek hem de yemek yiyip ihtiyaçlarını giderebilecek.

📍 Toprak ve taş yapısının kırmızı olmasıyla hem jeolojik açıdan hem de görsel zenginliğiyle ziyaretçilerini etkileyen Narman Peribacaları'nın bulunduğu 62 kilometrelik geniş alana sahip vadiye gelenler, yazın olduğu gibi kışın da burada gezinti yapabilecek.