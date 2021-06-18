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Ne Haber; Erzurum, Karabük, Trabzon ve Mersin'de!

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacalarına; Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasına; Doğu Karadeniz yaylalarına ve iki dağ arasında sallarla yolculuk yapılan Kisecik Kanyonu'na doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 16:23
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ERZURUM: Kırmızı periler diyarı misafirlerini yenilenen yüzüyle ağırlayacak
ERZURUM: Kırmızı periler diyarı misafirlerini yenilenen yüzüyle ağırlayacak

📌 Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme ile konaklama alanlarının bulunduğu 2 katlı tesisle ziyaretçilerini ağırlayacak.

📍 Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen Narman Peribacaları ve çevresi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesinin ortak projesiyle yeni görünüm kazandı.

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📍 Proje kapsamında, peribacalarının bulunduğu yörede yapımı tamamlanan ve içerisinde dinlenme alanlarının olduğu 2 katlı tesis kısa süre sonra hizmete açılacak. Yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamak için gün sayan Narman Peribacaları'na gelenler bu tesiste hem konaklayabilecek hem de yemek yiyip ihtiyaçlarını giderebilecek.

📍 Toprak ve taş yapısının kırmızı olmasıyla hem jeolojik açıdan hem de görsel zenginliğiyle ziyaretçilerini etkileyen Narman Peribacaları'nın bulunduğu 62 kilometrelik geniş alana sahip vadiye gelenler, yazın olduğu gibi kışın da burada gezinti yapabilecek.

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📍 Vadi boyunca 12 ayrı kanyonun bulunduğu ve Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan peribacalarına gelecekler için bu yıl, dağ bisikletli gezinti, atlı ve ATV'li safari gibi etkinlikler yapılması planlanıyor.

📍 Proje kapsamındaki yatırımlarla yöreye gelecek yerli ve yabancı turistlerin hem bölgede ihtiyaçlarını gidererek rahat gezinti yapması hem de bölgede daha uzun süre kalarak ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

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KARABÜK: Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
KARABÜK: Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

📍Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası, kademeli normalleşmeyle ziyaretçilerine yeniden kavuştu.

📍Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ile 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olarak da dikkati çekiyor.

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📍Dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçede yer alan, 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı teras, salgından önce yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.

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