Ne Haber; Erzurum, Karabük, Trabzon ve Mersin'de!

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacalarına; Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasına; Doğu Karadeniz yaylalarına ve iki dağ arasında sallarla yolculuk yapılan Kisecik Kanyonu'na doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 18.06.2021
16:08
Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
16:23
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KARABÜK: Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı