Ne Haber Anadolu turunda! Hatay, Adana, Mersin ve Bayburt'tayız
Sevgili Fikriyat okurlarımız, yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımız "Ne Haber" kaldığı yerden devam ediyor! Bugün, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'a; Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'ne; Mersin'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'ne ve Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş güzelliklerini günümüze taşıyan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de en sevdiğiniz haberi yorum kısmına yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 08.09.2021
16:39
Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
16:48
Hatay - El Sanatları Müzesi
🔸 Zengin tarihi ve kültürüyle pek çok müzeye ev sahipliği yapan Hatay, ipek dokuma, yakma resim, hasır örgü, mozaik işleme, cam üfleme, ahşap oyma gibi tekniklerle yapılan birçok eserin sergilendiği ile de dikkatleri çekiyor. El Sanatları Müzesi
◾ Başta dünyanın en büyük arkeoloji müzeleri arasında gösterilen
gibi pek çok müzenin bulunduğu "medeniyetlerin beşiği" Hatay Arkeoloji Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi, Tematik Tarım Müzesi, Şehir Müzesi, Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi Hatay, El Sanatları Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor.
◾ Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, mozaikten hasır örgüye, yakma resimden ipek dokumaya kadar unutulmaya yüz tutmuş birçok el emeği göz nuru eser,
El Sanatları Müzesi'nde sergileniyor.
Açıldığı günden bu yana yaklaşık 9 bin kişiyi ağırladı
◾ Yaklaşık 10 ay önce iki katlı tarihi bir evin restore edilmesiyle açılan müzede, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş ipek dokuma, yakma resim, hasır örgü, mozaik işleme, cam üfleme, ahşap oyma gibi yöntemlerle yapılan pek çok eser sergileniyor.
◾ Açıldığı günden bu yana yaklaşık 9 bin kişiyi ağırlayan müzede ziyaretçiler, unutulmaya yüz tutmuş yaklaşık 800 parça eseri görme imkanı buluyor.
◾ Ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran El Sanatları Müzesi, şiir ve müzik dinletisi gibi kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yaparak "yaşayan kültür evi" görevi görüyor.
◾ Müzeye gelen ziyaretçiler, kenttin dokuma sanatını, cam üfleme sanatını ve mozaiğini görebilecekler. Aynı zamanda bu el sanatlarının duayeni olmuş sanatçıları farklı yönlerden tanıyabilecekler.
◾ Müze, pazar günleri dışında saat 10.00-19.00 arası ücretsiz olarak gezilebiliyor.
Adana - Seyhan Baraj Gölü
🔸 Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle bir bölümü gün yüzüne çıktı. Roma dönemine ait Augusta Antik Kenti'nin
◾ Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kaldı.
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Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.
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, sütunlu caddeleri ve tiyatro salonuyla tipik bir Roma kenti görünümünde... Tiyatro salonunun oturma basamakları, barajda sular çekildiği zaman ortaya çıkıyor. Basamaklardan kentin ne kadar büyük olduğunu anlamak mümkün. Antik kentin esas itibarıyla anıtsal yapılarının hepsi yılın 9 ayı sular altında kalıyor. Sadece tepelerin ilerisindeki birtakım kalıntılar görülebiliyor. Augusta
◾ 18. ve 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden araştırmacıların, kayıp Augusta Antik Kenti'ni bulmak için epey çaba sarf ettikleri belirtildi.
Nasıl oldu?
◾ 1950'li yıllarda, Seyhan Baraj Gölü inşaatında çalışan Amerikalı mühendis tarafından tespit edilen kalıntılar, o sıralarda Anavarza Antik Kenti'nde çalışmakta olan İngiliz araştırmacıya iletilir. Araştırmacı da 1955 yılındaki günübirlik bir ziyareti esnasında kentteki kalıntıları, çizim ve fotoğraflayarak kayıt altına alır.