Ne Haber Anadolu turunda! Hatay, Adana, Mersin ve Bayburt'tayız

🔸 Zengin tarihi ve kültürüyle pek çok müzeye ev sahipliği yapan Hatay, ipek dokuma, yakma resim, hasır örgü, mozaik işleme, cam üfleme, ahşap oyma gibi tekniklerle yapılan birçok eserin sergilendiği El Sanatları Müzesi ile de dikkatleri çekiyor.

◾ Başta dünyanın en büyük arkeoloji müzeleri arasında gösterilen Hatay Arkeoloji Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi, Tematik Tarım Müzesi, Şehir Müzesi, Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi gibi pek çok müzenin bulunduğu "medeniyetlerin beşiği" Hatay, El Sanatları Müzesi'ne de ev sahipliği yapıyor.