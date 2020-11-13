İstanbul’un tarihi dokusuna renk veren motifler

Kilin motifinin taşıdığı simgeler

📌Kilin Orta Asya çıkışlı bir motiftir.

📌İslam'ın kabulünden sonra gelişen sanatımız içerisinde nadir örneklerine rastlanan bir türdür.

📌Doğa üstü yaratıklara bir örnek olan bu motif birtakım farklı ve belirgin özelliklere sahiptir.

Bu motife konu olan canlının hem karada ne su üzerinde yürüdüğüne inanılır. Ayrıca bu canlının birçok hayvanın karışımı olduğu da düşünülür. Kurt, öküz, geyik, at, gibi hayvanların karışımı olması sebebiyle ejder motifinden ayrılır.

📌Çin sanatında bu motif, iyilik, refah ve mutluluğun simgesi olarak kabul edilmiştir.