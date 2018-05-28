İstanbul’un tarihe tanıklık eden sur kapıları

Fatih Sultan Mehmet ve ordusunun İstanbul'u fethi ile Doğu Roma İmparatorluğuna son verilmişti. İstanbul, bundan böyle Osmanlı toprağı olacak, şehre giriş çıkışlar ise surlarda bulunan kapılar ile sağlanacaktı. Bir zamanlar çevresi kara ve denizden surlarla çevrili olduğu için "Eis-tin polia/iç şehir, şehrin içi" olarak adlandırılan İstanbul'a giriş ve çıkışların yapıldığı yaklaşık 60 kapının birçoğu günümüze kadar ulaştı. Kente yıllarca hizmet veren tarihi kapıların bazıları ise günümüze kadar ayakta kalamasa da bulunduğu bölgeye verdiği isimle yaşamaya devam ediyor. İşte, tarihi İstanbul surları boyunca şehre asırlar boyu giriş çıkış yapılmasını sağlayan o kapılar...