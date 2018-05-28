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İstanbul’un tarihe tanıklık eden sur kapıları

Fatih Sultan Mehmet ve ordusunun İstanbul'u fethi ile Doğu Roma İmparatorluğuna son verilmişti. İstanbul, bundan böyle Osmanlı toprağı olacak, şehre giriş çıkışlar ise surlarda bulunan kapılar ile sağlanacaktı. Bir zamanlar çevresi kara ve denizden surlarla çevrili olduğu için "Eis-tin polia/iç şehir, şehrin içi" olarak adlandırılan İstanbul'a giriş ve çıkışların yapıldığı yaklaşık 60 kapının birçoğu günümüze kadar ulaştı. Kente yıllarca hizmet veren tarihi kapıların bazıları ise günümüze kadar ayakta kalamasa da bulunduğu bölgeye verdiği isimle yaşamaya devam ediyor. İşte, tarihi İstanbul surları boyunca şehre asırlar boyu giriş çıkış yapılmasını sağlayan o kapılar...

Giriş Tarihi: 28.05.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:01
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AHIRKAPI
AHIRKAPI

İstanbul'un tarihi semtine ismini de veren Ahırkapı, tarihi saray bölgesi olan Sarayburnu'nda bulunuyor.

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AHIRKAPI
AHIRKAPI

Semt, eskiden Topkapı Sarayı'nın ahırlarının burada bulunması nedeniyle Ahırkapı olarak adlandırılmıştır.

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AHIRKAPI
AHIRKAPI
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BELGRADKAPI
BELGRADKAPI

Belgradkapı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri arasında bulunur. Belgrad kapı, iki yanına doğru yayılan bölgeye semt olarak ismini vermiştir.

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CİBALİKAPI
CİBALİKAPI

Bizanslılar tarafından Porta Puteae diye anılan bu kapıya Cibali ismini, Arap istilâsı esnasında esir düşmüş olan Ali isimli bir Arap kumandanının hatırasına izafeten Türkler vermişlerdir.

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