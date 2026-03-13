İlber Ortaylı’nın tavsiye ettiği 12 değerli hazine...

4 /11 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 12 kitap!













YENİÇERİLER, GODFREY GOODWİN

Yeniçerilerin zafer ve yenilgilerinin öyküsü…

Yeniçeriler, kendilerine özgü kıyafetleri, yüreklere korku salan sesleri ve mehter müziğiyle karşı konulmaz Osmanlı ordusunun simgesiydiler. İmparatorluğun Avrupa'da Tuna Nehri'ne dayandığı, Suriye, Irak ve Mısır'ın fethedildiği dönemlerde ocaklarına ve geleneklerine büyük bir sadakatle bağlıydılar. Ancak siyasi güçleri zaman içinde o kadar arttı ki sadrazamların, ulemanın, hatta padişahların korkulu rüyası oldular.

Goldfrey Goodwin Balkanlardan devşirilen gençlerin 15'inci yüzyıldaki hikâyesinden başlayarak, imparatorluk için ağır bir yüke dönüştükleri 19'uncu yüzyıla kadar getiriyor tarihsel serüveni. Kıvrak bir dille yazılmış, merakla okunan bir çalışma Yeniçeriler.

Yeniçerileri daha iyi öğrenmek isteyenler, Godfrey Goodwin'in kitabını okuyabilirler. Bu Avrupa kaynaklarında da bolca başvurulan bir popüler takdimdir.