İki asırdır devam eden hayır: Mihrişah Valide Sultan İmareti

🔹 İmaret, fakirlere ve medrese talebelerine sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla kurulan hayır müesseseleriydi. Cami, mescit, medrese, dârüşşifâ, aşevi, kervansaray, muvakkithâne, türbe gibi birimlerin tamamına imaret denilebileceği gibi yalnızca aşhane için de bu tabir kullanılırdı.

🔹 Her külliyede muhakkak bir imaret bulunurdu. Masrafları vakıflar tarafından karşılanan bu yapılar, nizamnamelere göre yönetilirdi.

📌Genel olarak imaretlerde iki öğün yemek dağıtılırdı. Ramazanlarda ise sadece iftar verilirdi. Cuma ve kandillerde daha özel yemekler çıkarılırdı. İmaretler bir külliyenin parçası olduğunda bütün talebeleri doyurmakla vazifeliydi.

🔎 BİLGİ KÖŞESİ

Nizamname: Bir kurum veya kuruluşun uyması gereken hükümleri gösteren maddelerin bütünü.