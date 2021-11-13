Hafta sonunda nereye gidelim, ne izleyelim, ne okuyalım?
"Nereye gidelim, ne izleyelim, ne okuyalım?" başlığıyla hafta sonunda değerlendirebileceğiniz birbirinden kıymetli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. İslam sanatının en zengin koleksiyonuna sahip olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne doğru bir yolculuğa çıkabilir, Fatma Bayram ile 'Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi'ni konuştuğumuz röportajımızı okuyabilirsiniz. Gelin, tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 13.11.2021
17:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
17:25
Ne okuyalım: Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören
📌 Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanıdığımız Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza derin izler bırakan yazarlarımızdan biridir. Özellikle de öykü alanındaki başarılı ürünleriyle edebiyatımızda önemli bir yer edinen Özdenören, çağımızın önemli sorunlarını işleyerek onlara çözüm bulmaya çalışır.
📌 Bu sorunlardan biri de insanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada 'Müslümanca düşünme'nin imkân ve yöntemi ne olduğudur. Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören'in bu klasikleşmiş eserinde; insanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "Müslümanca düşünmenin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, Müslümanca düşünmek için yeter mi? İslam'ın özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkum etmesi kaçınılmaz olmayacak mı?" gibi sorulara cevap alınır.
Rasim Özdenören'den alıntılar
Nereye gidelim: Türk ve İslam Eserleri Müzesi
📌Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet Meydanı'nın hemen kenarındaki tarihi bir sarayda yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın veziriazamı İbrahim Paşa'nın sarayında. Tarihi binası ve barındırdığı nadir eserlerle hazine değerinde. Peygamberimizin mübarek ayak izi, sakal-ı şerifler, Hz. Ali ve Hz. Osman'a ait Kur'an-ı Kerimler ve daha fazlası burada sergileniyor.
📌 Müzenin en nadide koleksiyonlarından biri Şam Evrakları Salonu.
Şam Emeviyye Camii'nde bir yangın çıkar. Burada muhafaza edilen tarihi arşiv de yangın ve su nedeniyle zarar görür. Evrakların korunması için 1911 yılında o dönem Osmanlı sınırları içerisindeki Şam'dan İstanbul'a gönderilir. Eserleri incelediğinizde yangının izlerini kolaylıkla görebilirsiniz.
📌 Oldukça hacimli olduğundan cam bölmede sadece en erken dönemli eserler sergilenir. 7. -8. yüzyıllara ait Kur'an sayfaları, ahşap ciltler, vekâletnameler, padişah fermanları bunlardan bazıları…
📌Kısacası bu evraklar, İslam sanatının gelişimini izleyebileceğiniz eşsiz bir hazine…
Müzede yer alan Mukaddes Emanetler Salonu ve daha fazlası için👇
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Hangi yazıya göz atalım: Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisi
📌Esma-i Hüsna kelime anlamıyla "en güzel isimler" demek... Rabbimizin isimlerinin, insanlar tarafından bilinebilenlerini içerir. Biliyoruz ki Rabbimizin her ismi bize yaşamımızı daha iyi anlamlandırmamız konusunda yardımcı olur. Fakat bunu idrak edebilmemiz için öncelikle Esma-i Hüsna'nın maneviyatını doğru okumamız gereklidir.
📌Fikriyat ekibi olarak, yazarımız Fatma Bayram hocamızla, "En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana" isimli kitabını ve Rabbimizin güzel isimlerinin kişiliğimiz ve ahlakımız üzerindeki etkisini konuştuk. Bayram Esma-i Hüsna'yı şöyle açıkladı:
"Esma-i Hüsna, kelime anlamıyla en güzel isimler demek. Ve Rabbimizin isimlerinin, insanlar tarafından bilinebilenlerini içerir. Çünkü sınırsız sayıda ismi olduğunu bir Hadis-i Şerif'ten biliyoruz. Efendimiz (SAV) bir duasında; "Allah'ım Sana en güzel isimlerinle iltica ediyorum, hatta kendine sakladığın ve hiç kimseye söylemediğin isimlerinle de iltica ediyorum" der."
📌 Esma-i Hüsna'yı bilmenin, insanın yaratılıştaki ve kendi hayatında olup, biten kişisel hikâyesindeki güzellikleri de görmesine yardım edeceğini belirtti.
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Neyin farkında olalım: İslam mimarisinin Avrupa’daki izleri
📌Asırlara meydan okuyan eserleri, mütevazılığı ve göz alıcı motifleriyle dünya tarihine yön veren bir medeniyet… İslam medeniyeti…
📌 İslam, kendinden önce birkaç uygarlığın yaşadığı topraklarda doğmuş ve yayılmıştı. Eski Mısır, Yunan, Sasani gibi…
📌 Her medeniyette olduğu gibi Müslümanlar da bunların müspet yönlerinden etkilendi. Çünkü bir uygarlığın kendi başına doğup gelişmesi mümkün değildir. İslam alimleri, o dönemde yetişen önemli isimleri tanımış, eserlerini okumuş ve abidelerini görmüştü. Bu onların tekniğini geliştirmelerini, yeni stillerin yükselmesini sağladı. Böylelikle bir ruh ve incelik kazandı, mimari.