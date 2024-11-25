Fatma Bayram'ın yeni eseri İyiler Yalnız Değildir'den 30 alıntı

Fatma Bayram yeni eseri İyiler Yalnız Değildir'de; ahlakın felsefi boyutundan çok karakterimizi inşa eden davranışsal boyutuna odaklanıyor. Neden ahlaka ihtiyaç duymalıyız sorusundan başlayarak, iyiliğin inançla ilişkisine, takvaya ve gençlik döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz ahlaki değerlerin kazanımına değiniyor.