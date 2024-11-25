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Fatma Bayram'ın yeni eseri İyiler Yalnız Değildir'den 30 alıntı

Fatma Bayram yeni eseri İyiler Yalnız Değildir'de; ahlakın felsefi boyutundan çok karakterimizi inşa eden davranışsal boyutuna odaklanıyor. Neden ahlaka ihtiyaç duymalıyız sorusundan başlayarak, iyiliğin inançla ilişkisine, takvaya ve gençlik döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz ahlaki değerlerin kazanımına değiniyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 18:30
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İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı
İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı

"İnsan bazen dış görünüş itibarıyla "görgülü" fakat karakter itibarıyla "kötü ahlâklı" olabilir."

Fatma Bayram
İyiler Yalnız Değildir
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İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı
İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı

"İstisnai bir iyilik yapmak, kişiyi iyi ahlâklı saymamıza yetmeyeceği gibi yine istisnai bir durumda görülen sıra dışı bir hata, kişinin ahlâkının bozukluğunu göstermez."

Fatma Bayram
İyiler Yalnız Değildir
D&R ve İdefix kitap siteleri ile D&R mağazalarından kitabı satın alabilirsiniz.

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  • 30
İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı
İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı

"Ahlâkın değişmeyeceğini savunmak, Yüce Allah'ın Peygamber ve Kitap göndermesini anlamsız kılacağı gibi her boyutuyla eğitimin de boşuna olduğunu söylemek olur."

Fatma Bayram
İyiler Yalnız Değildir
D&R ve İdefix kitap siteleri ile D&R mağazalarından kitabı satın alabilirsiniz.

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İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı
İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı

"Hazlarını ertelemek mutluluğu, insani sorumlulukları ertelememek de hayat başarısını getirir."

Fatma Bayram
İyiler Yalnız Değildir
D&R ve İdefix kitap siteleri ile D&R mağazalarından kitabı satın alabilirsiniz.

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İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı
İyiler Yalnız Değildir 30 alıntı

"Zaman ve enerjimizi doğru yönetmeyi engelleyen sebeplerin başında, her konuda kusursuz olma çabası geliyor."

Fatma Bayram
İyiler Yalnız Değildir
D&R ve İdefix kitap siteleri ile D&R mağazalarından kitabı satın alabilirsiniz.

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