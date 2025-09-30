Cezayir halk direnişinin sembolü: Barut Dansı

4 /10













🔹 Bayramlarda, kutlamalarda ve düğünlerde sergilenen barut dansı, Cezayir ile Fas'ın ortak mirası kabul ediliyor ve bölgeden bölgeye barut, allavi ve hiddavi başta olmak üzere çeşitli isimlerle biliniyor

🔹 Kolları Cezayir'in batısı ile Fas'ın doğusuna yayılan Beni Yala kabilesinden neşet eden barut dansında erkekler, vurmalı çalgıların seslerine koordineli ayak vuruşlarıyla eşlik ediyor.