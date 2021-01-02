Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki gizli hazineler 🎵

Gençlik yıllarında Rock'n Roll ve Twist şarkılar seslendiren Barış Manço, "Neden Türkçe değil?" düşüncesiyle bir yandan da "Çıt Çıt Çedene", "Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar", "Kirpiklerin ok ok eyle" ve "Kızılcıklar Oldu mu?" isimli türküleri bu müzik tarzı ile harmanladı.

Dönemin aranjman modasına karşı çıkan Barış Manço, 1970'li yıllarda sadece Türkçe şarkı söyleme kararı aldı. Onun bu kararı, müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözlerinin derinliklerine de yansıyacaktı.