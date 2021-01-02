Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki gizli hazineler 🎵
Barış Manço, 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurdu. İstanbul'da büyüyen, uzun yıllar Avrupa'da yaşayan ve yaşadığı dönemde "dünyada en fazla ülkeyi dolaşan Türk vatandaşı" olan Manço, ayakları Anadolu kültürüne basan biriydi. Türkçe şarkılar söyledi; şarkılarının 3 yaşından 93 yaşına kadar herkes tarafından dinlenmesini istedi. Sözlerinin pek çoğunda unutulan değerleri hatırlattı; toplumsal konulara, dine, ailenin önemine ve kültürel zenginliğimize vurgu yaptı. İşte, Barış Manço'nun şarkı sözlerindeki gizli hazineler…
Giriş Tarihi: 02.01.2021
20:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
20:47
BARIŞ MANÇO VE MÜZİKTE AÇTIĞI YOL 🎵
Gençlik yıllarında Rock'n Roll ve Twist şarkılar seslendiren Barış Manço,
"Neden Türkçe değil?" düşüncesiyle bir yandan da "Çıt Çıt Çedene", "Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar", "Kirpiklerin ok ok eyle" ve "Kızılcıklar Oldu mu?" isimli türküleri bu müzik tarzı ile harmanladı.
Dönemin aranjman modasına karşı çıkan Barış Manço, 1970'li yıllarda sadece Türkçe şarkı söyleme kararı aldı. Onun bu kararı, müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözlerinin derinliklerine de yansıyacaktı.
BİR MODERN ÇAĞ OZANI: BARIŞ SÖYLER…
Bir "modern çağ ozanı" olarak Barış Manço, müziği bir mesaj iletme aracı olarak kullandı. Şarkı sözlerinin pek çoğunda unutulan değerleri hatırlattı; toplumsal konulara ve ailenin önemine dikkat çekti.
Şarkılarında tasavvufi deyişlere yer verdi, atasözleri ve deyimler kullanarak toplumsal hafızada canlı kalmalarını sağladı.
ŞARKI SÖZLERİNE GİZLİ HAZİNELER SAKLADI
Barış Manço, müziği için
"Ben doğru bildiğini yapan bir insanım. Doğruluk; ister istemez ürettiğin şeylerde kendini gösterir" demişti. Onun bu sözü, müziğinin felsefesini de yansıtır.
Kendine oluşturduğu müzik türünde, şarkılarından
"Her yazdığım besteyi önden bir hikâye, bir kurgu olarak kafamda toparlarım" şeklinde bahsetmişti.
DİN VE GELENEKTEKİ UNSURLARI ŞARKILARINA İŞLEDİ
Barış Manço, şarkılarında dini literatürde ve gelenekte yer alan pek çok unsura yer verdi. Tevhid inancı, peygamber hayatları, yaşam, ölüm, ahiret gibi kavramlar onun şarkılarının bir parçasıydı.
Türk toplumunu ayakta tutan değerleri de şarkılarında sık sık zikretti, sözlerine toplumsal mesajlar yükledi.
‘BUYURUN DOSTLAR, HALİL İBRAHİM SOFRASINA’
Hz. İbrahim, misafir ağırlayan ve sofrasında ikramı bol olan bir peygamberdi. Barış Manço, şarkısında bu kavram ile pek çok metafora yer verdi. Nakarat kısmındaki
"Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına!" sözüyle insanları davet etti.
"Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken / İsmail'e inen koç kurban edilmemişken" sözleriyle Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'i kurban etme hikâyesine değindi. "Nefsine hâkim olursan kurulursun tahtına / çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına!" sözleriyle gözü tok, nefse hâkim olmanın önemine çekti.
Kula kulluk etmemek, haramı bilmemek, para ve ihtişama aldanmamak gibi değerleri şarkıda işledi.
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in büyük imtihanı