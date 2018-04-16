Anadolu'nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

Kafkaslar'dan Anadolu'ya göç eden Brig adı verilen bir topluluk tarafından M.Ö. 9. yy'larda Anadolu'da kurulduğu bilinen Frig Uygarlığı, dünyada yalnızca bu bölgede yaşamış olan ve kendinden sonra gelen medeniyetlere büyük etkilerde bulunmuş bir medeniyet.