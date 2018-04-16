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Anadolu'nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir üçgeninde, Pphrygia Epiktetus (Küçük Frigya) dağlık yerleşimi olarak tanımlanan Frig Vadisi, Kapadokya benzeri kaya oluşumları, kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı kayalara oyulan yüzlerce mağarasıyla Anadolu'da yer alan önemli değerlerden birisi.

Giriş Tarihi: 16.04.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 14:17
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Anadolu'nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

Anadolu'nun 'İkinci Kapadokyası' olarak son yıllarda kültür ve doğa turizminde ilgi çeken, efsanevi kralı Midas ile bilinen Frig Uygarlığı'nın izinde, uçsuz bucaksız vadide yürüyüş yapan doğaseverler, karşılaştıkları onlarca eserle tarih sayfalarında gezintiye çıkıyor.

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Anadolu'nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

Kafkaslar'dan Anadolu'ya göç eden Brig adı verilen bir topluluk tarafından M.Ö. 9. yy'larda Anadolu'da kurulduğu bilinen Frig Uygarlığı, dünyada yalnızca bu bölgede yaşamış olan ve kendinden sonra gelen medeniyetlere büyük etkilerde bulunmuş bir medeniyet.

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Anadolu'nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

Günümüzde Kütahya, Afyon ve Eskişehir il sınırlarına yayılan Dağlık Frigya Bölgesi, derin vadiler tarafından şekillenen dağlık bir alan olup, kolayca işlenebilen volkanik tüflerden oluşan bir jeolojik yapıya sahip.

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Anadolu'nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

M.Ö. 900-600 yılları arasında Frigler, daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından kullanılan bölgede kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntıları bulunuyor.

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Anadolu'nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi

Bu doğal yapı kayanın oyularak inşa edildiği özgün bir mimarinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu mimari kendinden sonra gelen birçok medeniyet tarafından uygulanmış.

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