7. Etnospor Kültür Festivali'nin bu yılki teması: Gelenek ailede başlar
Geleneksel sporlar ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla Dünya Etnospor Birliği tarafından yapılan 7. Etnospor Kültür Festivali bu yıl da tüm heyecanı ile devam ediyor. 22-25 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan festivalin öncesinde, tanıtım toplantısı düzenlendi. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı bu festivalde, geleneksel sporlar ve oyunların yanı sıra geleneksel sanatlar, gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. İşte, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde neler olacak ve basın toplatısında neler konuşuldu, tüm detaylar haberimizde...
◾Geleneksel sporlar ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali bu yıl 22-25 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Festivalin tanıtımı, etkinlikte neler olacağı ve bu yılki teması, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
◾ 7. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısında konuşan Bilal Erdoğan, festivalin temasının bu yıl "Gelenek ailede başlar" olduğunu ifade ederek devamında şöyle konuştu:
"Festivalimizin bu yılki temasını 2025 aile yılı olarak ilan edildiği için gelenek ailede başlar mottosuyla ilan ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki gelenek bir toplumun belleğidir. Bu belleğin taşıyıcısı da ailedir ve nesilden nesile kültürlerin, geleneklerin, adetlerin, değerlerin aktarılmasını konuştuğumuz zaman bu aktarmanın tamamen ailede gerçekleştiğini biliyoruz. Onun için aile adeta bir hafıza çekirdeği gibidir. Biliyorsunuz bazen toprak altında çekirdek içine hatıralar gömerler ki işte yüzyıllar sonra bulunsun geleceği bir anı kalsın ama bunu aile aslında yapar. Tarihte bunun çok enteresan örneklerini de görüyoruz."
"KÖKLERİNDEN HABERSİZ OLAN BİR MİLLETİN GELECEĞİ BEYHUDEDİR"
◾Geleceği şekillendiren nesillerin çocuklar olduğunu ifade eden Erdoğan, güçlü bir millet için ancak köklerimize sahip çıkarak milletçe yükseleceğimizi dile getirdi:
"Bizler geleceği şekillendirecek, çocuklarımızın oyunla, sporla, sanatla ve gelenekle büyümesini istiyoruz çünkü güçlü bir millet ancak köklerine sahip çıkarak yükselir. Köklerinden habersiz olan bir milletin geleceğe güvenle yürüyebileceğini konuşmak beyhudedir. Ne kadar geçmişinden ilham alırsa, ne kadar geçmişine dayanırsa yeni nesiller de geleceğe o kadar öz güvenli yürürler. Her yıl milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festivalimiz bu yıl da ailelerin birlikte vakit geçirebileceği çocukların neşeyle geleneklerini keşfettiği gençlerin kendi kültürünü duyduğu aidiyeti derinleştirdiği bir zemin olacak ve festival alanımızdaki bütün etkinlikler ücretsiz olacak."
FESTİVALİN TÜM DETAYI
◾El sanatları ve gastronominin yanı sıra 6 bin yıllık çalgılar sergilenecek. Türk Tasavvuf Müziği ve kültürü çadırında, Türk hayatına dair kültürel ve sanatsal unsurlar sergilenecek, merasimler ve müzikli uygulamalar icra edilecek.
◾ Çocuk obasında yaş gruplarına göre çocuklara yönelik deneyim atölyeleri olacak, evrensel tatlar alanında dünyadan birçok lezzet katılımcılarla buluşacak. Etnospor merkezinde çocuklar ve ailelerine yönelik oyunlar da yer alacak.
◾ Dört gün boyunca Türkiye'den ve misafir ülkelerden çeşitli müsabakalara ve gösterilere tüm Türkiye heyecanla şahitlik etmiş olacak.
20 FARKLI ÜLKE, SANATÇI VE YAZARLAR
◾20 ülkenin katılımının olacağı festival, binin üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşecek. Aynı zamanda festivalde bu yıl çok sayıda misafir spor ve oyun ağırlanacak.
🚩Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar'da icra edilen çeşitli sporlar ve oyunlar ilk defa 7. Etnospor Kültür Festivali araclığı ile katılımcılarla buluşacak.