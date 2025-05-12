7. Etnospor Kültür Festivali’nin bu yılki teması: Gelenek ailede başlar

4 /10 FESTİVAL'DE NELER OLACAK?













FESTİVALİN TÜM DETAYI

◾El sanatları ve gastronominin yanı sıra 6 bin yıllık çalgılar sergilenecek. Türk Tasavvuf Müziği ve kültürü çadırında, Türk hayatına dair kültürel ve sanatsal unsurlar sergilenecek, merasimler ve müzikli uygulamalar icra edilecek.

◾ Çocuk obasında yaş gruplarına göre çocuklara yönelik deneyim atölyeleri olacak, evrensel tatlar alanında dünyadan birçok lezzet katılımcılarla buluşacak. Etnospor merkezinde çocuklar ve ailelerine yönelik oyunlar da yer alacak.

◾ Dört gün boyunca Türkiye'den ve misafir ülkelerden çeşitli müsabakalara ve gösterilere tüm Türkiye heyecanla şahitlik etmiş olacak.