100 ilginç soru 100 doğru cevap

Norman kralı Sicilyalı II. Roger, İdrisi'den bir harita yapmasını istedi. Roger'in Kitabı adında yetmiş haritalık bir atlas hazırlayan İdrisi, Müslümanlara bilinen bir kavrayış olduğu üzere dünyanın yuvarlak olduğunu gösterdi. İdrisi bu hususu vurgulamak için bir dünya küresi yaptı.