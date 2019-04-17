100 ilginç soru 100 doğru cevap

Günümüzde kullanılan dijital kameranın yolunu açan, ''Karanlık oda deneyini'' İbnü'l Heysem'in yaptığını biliyor muydunuz? Ya da Leonardo da Vinci'nin el yazmasının, Bill Gates tarafından 48,4 milyon dolara satın alındığını? Sizler için 100 ilginç sorunun 100 doğru cevabını derledik.
Giriş Tarihi: 17.04.2019
15:16
Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
16:06
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1
100
Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?
2
100
1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretmiştir?
3
100
İlk Dünya küresini kim yaptı?
4
100
Futbol tarihin en uzun süren maçı kaç saattir?
5
100
Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?