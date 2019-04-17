Arama

Menu

100 ilginç soru 100 doğru cevap

Günümüzde kullanılan dijital kameranın yolunu açan, ''Karanlık oda deneyini'' İbnü'l Heysem'in yaptığını biliyor muydunuz? Ya da Leonardo da Vinci'nin el yazmasının, Bill Gates tarafından 48,4 milyon dolara satın alındığını? Sizler için 100 ilginç sorunun 100 doğru cevabını derledik.

Giriş Tarihi: 17.04.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 16:06
  • 1
  • 100
Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?
Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?

Tüm dünyada pasaport ihtiyacı olmaksızın seyahat edebilen tek insan II. Elizabeth'tir.

  • 2
  • 100
1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretmiştir?
1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretmiştir?

Yoksul anneler, fabrikaların ürettiği desenli un çuvallarından çocuklarına elbise dikerdi.

  • 3
  • 100
İlk Dünya küresini kim yaptı?
İlk Dünya küresini kim yaptı?

Norman kralı Sicilyalı II. Roger, İdrisi'den bir harita yapmasını istedi. Roger'in Kitabı adında yetmiş haritalık bir atlas hazırlayan İdrisi, Müslümanlara bilinen bir kavrayış olduğu üzere dünyanın yuvarlak olduğunu gösterdi. İdrisi bu hususu vurgulamak için bir dünya küresi yaptı.

  • 4
  • 100
Futbol tarihin en uzun süren maçı kaç saattir?
Futbol tarihin en uzun süren maçı kaç saattir?

Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan ve 120 saat süren maç, dünyanın en uzun futbol maçı olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

  • 5
  • 100
Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?
Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?

Hindistan, futbolcularının yalın ayak oynamasına izin verilmemesi üzerine 1950 Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçti.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN