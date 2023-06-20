Zilhicce ayı fazileti ve ibadetleri
İçerisinde bulunduğumuz Zilhicce ayı, haram olarak kabul edilen aylardan biri olmasının yanında Hac ve Kurban ibadetlerinin gerçekleştiği kutlu bir zaman dilimidir. 2023 içinde 19 Haziran ile 18 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Zilhicce, Müslümanların ibadetlere yöneldiği, Allah'ın (CC) ipine sarılacakları kıymetli vakitlerden birisidir. Bu ayın ilk dokuz gününde oruç tutmak Zilhicce ayının faziletlerindendir. Sizler için Zilhicce ayının faziletleri, Zilhicce ayının ibadetleri, Zilhicce orucu konularını derledik.
Giriş Tarihi: 20.06.2023
18:12
ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ
🔹
Hac ayı olarak bilinen Zilhicce, "zu" ve "huccet" kelimelerinden meydana gelir. Sözlükte "hac sahibi" manasına gelen bu mukaddes ay içinde Hac farizası ifa edilir.
🔹
Haram aylardan biri olan Zilhicce, İslam'dan önce "mesil", "bürek" ve "müsbil" gibi isimlerle anılırdı. Hac ibadetinin bu ay içinde gerçekleşmesi sebebiyle Zilhicce ayı fazilet ve rahmet dolu bir vakit dilimi olarak Müslümanlar tarafından ifa edilir.
🔹
19 Haziran tarihinde başlayan Zilhicce ayının dokuzuncu günü günüdür. Bu ayın onuncu günü olan 27 Haziran "arefe" 'dır. 28 Haziran ise Kurban Bayramı
🔹
🔹
Müminler için oldukça önemli olan Zilhicce ayının içinde Kurban ibadeti ve Kurban Bayramı bulunmaktadır. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar bu mukaddes günleri büyük bir özveri, coşku ve gurur ile idrak ederler.
🔹
Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutulur. Bunun dışında ay boyunca nafile ibadetler ifa edilerek manevi duygular ön planda tutulur.
"Yemin olsun şafak vaktine; On geceye;"
Fecr Suresi 1-2. Ayetler
Fecr Suresi 1-2. Ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
Fecr Suresi 1-2. Ayetler Tefsiri
🔹 2. âyette geçen on gecenin, hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi, hicrî yılın birinci ayı olan muharremin ilk on gecesi, ramazanın ilk veya son on gecesi olduğu yönünde değişik rivayetler vardır. Ancak birinci mâna tercihe daha uygundur. Çünkü bu sûre Mekke'de indiğine, ayrıca ramazan orucu da Medine'de farz kılındığına göre ikinci ve üçüncü şıklardaki günler sûrenin indiği dönemde özel bir önem taşımıyordu.
Tefsirin devamını okumak için tıklayın
ZİLHİCCE HAKKINDA HADİSLER
🔹
Resulullah (SAV) Zilhicce ayının faziletinden hadis-i şeriflerinde bahsetmiş ve Müslümanların bu değerli zaman dilimini en güzel şekilde geçirmelerini nasihat etmiştir.
🔹
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur"
(Buhârî, "ʿÎdeyn" 11, Tirmizî, "Savm", 52; Ebû Dâvûd, Savm 61)