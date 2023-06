Zilhicce ayı fazileti ve ibadetleri

"Yemin olsun şafak vaktine; On geceye;"

Fecr Suresi 1-2. Ayetler

Fecr Suresi 1-2. Ayetler Tefsiri

🔹 2. âyette geçen on gecenin, hac ayı olan zilhiccenin ilk on gecesi, hicrî yılın birinci ayı olan muharremin ilk on gecesi, ramazanın ilk veya son on gecesi olduğu yönünde değişik rivayetler vardır. Ancak birinci mâna tercihe daha uygundur. Çünkü bu sûre Mekke'de indiğine, ayrıca ramazan orucu da Medine'de farz kılındığına göre ikinci ve üçüncü şıklardaki günler sûrenin indiği dönemde özel bir önem taşımıyordu.

