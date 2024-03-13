Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?
🔸Zekat hesaplanırken zekâta tâbi olan mallar ve bu malların cinsleri (altın, gümüş, ticaret malı, koyun keçi, sığır, manda, deve, arazi) miktarlarıyla birlikte tespit edilir. Bunlardan kendi cinslerine ait olan nisap miktarına ulaşmış ve kendilerine sahip olunan andan itibaren üzerinden tam bir sene geçmiş olanlar belirlenir. Sonrasında zekât miktarı olarak kendi cinslerinin gerektirdiği niceliğe tekabül eden miktarlar hesaplanır ve zekât verilecek oran ortaya çıkmış olur.
Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayabilirsiniz.
Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.
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