Arama

Menu

Zekat nasıl hesaplanır?

İslam'ın beş esasından biri zekattır ve zekat, Efendimiz (SAV) döneminde hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Peki, zekat nedir? Zekat nasıl hesaplanır? Zekat parça parça verilebilir mi? 2024 Zekat Nisap Miktarı Ne Kadar? Diyanet'in açıklamalarına göre sizler için cevapladık.

Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:46
  • 1
  • 10
Zekat ne demektir?
Zekat ne demektir?

🔸 Zekat, sözlükte "artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü" anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.

🔸 İslam'ın beş esaslarından biridir zekat. Peygamber Efendimiz (SAV) döneminde zekat, Medine'de hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN MUKABELE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CÜZ, MEAL, SURE, AŞR-I ŞERİF DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CÜZ CÜZ KUR'AN-I KERİM OKUMAK VE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 10
Zekatın önemi nedir?
Zekatın önemi nedir?

Zekatın önemi

🔸Kur'an ve hadis-i şeriflerde çok defa namazla birlikte zikredilen zekat, kulun Allah ile bağlantısını gösterir. Allah-u Teala (CC), hidayete ermenin ve ahirette müjdelenen mükafata nail olmanın namaz ve zekatla olacağına işaret etmiş, Kur'an-ı Kerim'in, namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inanan müminlere müjde ve hidayet rehberi olduğunu haber vererek bu ibadetin önemini ortaya koymuştur.

(Neml Suresi, 2-3 Ayetler)

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN MUKABELE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CÜZ, MEAL, SURE, AŞR-I ŞERİF DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 10
Zekat hakkında ayet ve hadis
Zekat hakkında ayet ve hadis

🔸"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin..."

(Bakara Suresi, 43. Ayet)

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde:

"İslâm beş esas üzerine kurulmuştur. Allâh'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allâh'ın Resulü olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak" buyurur.

  • 4
  • 10

🔸 "Onlar zekat (verecek hale gelmek) için çalışan kimselerdir"

(Mü'minun Suresi 1-4. Ayetler)

🔸"Sizin dostunuz ancak Allah, Onun elçisi, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren mümin kimselerdir..."

(Maide Suresi, 55. Ayet)

🔸 "Yazıklar olsun o müşriklere ki, onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler."

(Fussilet Suresi, 6-7. Ayetler)

🔸 "Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan, Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya onlar için büyük bir mükafat vardır"

(Hadid Suresi, 7. Ayet)

  • 5
  • 10
Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat Hesaplama Nasıl Yapılır?

🔸Zekat hesaplanırken zekâta tâbi olan mallar ve bu malların cinsleri (altın, gümüş, ticaret malı, koyun keçi, sığır, manda, deve, arazi) miktarlarıyla birlikte tespit edilir. Bunlardan kendi cinslerine ait olan nisap miktarına ulaşmış ve kendilerine sahip olunan andan itibaren üzerinden tam bir sene geçmiş olanlar belirlenir. Sonrasında zekât miktarı olarak kendi cinslerinin gerektirdiği niceliğe tekabül eden miktarlar hesaplanır ve zekât verilecek oran ortaya çıkmış olur.

Zekat hesaplamada mevcut borçlarınız düşüldükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayabilirsiniz.

Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorularınız için fetva.diyanet.gov.tr adresinden, ALO190 destek hattından veya E-Devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alabilirsiniz.

KUR'AN-I KERİM UYGULAMAMIZDAN MUKABELE DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CÜZ, MEAL, SURE, AŞR-I ŞERİF DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN