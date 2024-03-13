Zekat nasıl hesaplanır?

🔸 "Onlar zekat (verecek hale gelmek) için çalışan kimselerdir"

(Mü'minun Suresi 1-4. Ayetler)

🔸"Sizin dostunuz ancak Allah, Onun elçisi, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren mümin kimselerdir..."

(Maide Suresi, 55. Ayet)

🔸 "Yazıklar olsun o müşriklere ki, onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler."

(Fussilet Suresi, 6-7. Ayetler)

🔸 "Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan, Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya onlar için büyük bir mükafat vardır"

(Hadid Suresi, 7. Ayet)