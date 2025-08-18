Türkçe anlamıyla Arapça Yemek Duası

1 /6













◾ Yüce Allah'ın verdiği sayısız nimetlerin şükrünü edâ edebilmenin yollarından biri de yiyip içtikten sonra sözlü olarak Allah'a hamd etmektir. Enes b. Mâlik (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurdular:

"Allah Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı ve hoşnut olur."

(Müslim, Zikir, 89; Tirmizî, Et'ıme, 18)