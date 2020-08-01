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Yemek duası kısa okunuşu! Yemek, sofra duası nasıl yapılır?

Sofra duası olarak da bilinen yemek duası, yemeklerden önce ve sonra okunur. Yemek duasının fazileti, nimetler için Allah'a şükretmektir. Peygamber Efendimiz (sav) yemeğin ardından birçok farklı yemek duası okumuştur. Müslümanlar için sünnet olan ve Allah'a şükretmek amaçlı okunan bu duanın hemen herkesin sofrasında yeri vardır. İsteyenler duayı Türkçe, isteyenler Arapça okuyabilir. Peki yemek (sofra) duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin okuduğu kısa yemek sofra duaları Türkçe Arapça okunuşları ve anlamlarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 14:49
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Yemek duası Arapça
Yemek duası Arapça

- Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:

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Yemek duası okunuşu
Yemek duası okunuşu

Okunuşu:

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et'amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

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Yemek duası anlamı
Yemek duası anlamı

Anlamı:

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

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Yemek duası Türkçe
Yemek duası Türkçe

Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:

Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip-içiren Yüce Rabbimize hamdolsun, Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!

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Yemek, sofra duası nasıl yapılır?
Yemek, sofra duası nasıl yapılır?

Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve Sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle! Âilelerinden âhirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle!

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