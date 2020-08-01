Yemek duası kısa okunuşu! Yemek, sofra duası nasıl yapılır?
Yemek duası kısa okunuşu! Yemek, sofra duası nasıl yapılır?
Sofra duası olarak da bilinen yemek duası, yemeklerden önce ve sonra okunur. Yemek duasının fazileti, nimetler için Allah'a şükretmektir. Peygamber Efendimiz (sav) yemeğin ardından birçok farklı yemek duası okumuştur. Müslümanlar için sünnet olan ve Allah'a şükretmek amaçlı okunan bu duanın hemen herkesin sofrasında yeri vardır. İsteyenler duayı Türkçe, isteyenler Arapça okuyabilir. Peki yemek (sofra) duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin okuduğu kısa yemek sofra duaları Türkçe Arapça okunuşları ve anlamlarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 01.08.2020
14:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
14:49