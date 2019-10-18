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Türk hükümdarların mirası Petersburg Camii hakkında bilgiler

Dünyanın dört bir yanında, her biri kendine özgü tasarıma sahip camiler görmek mümkün. Rusya'da da ihtişamı ve mimarisiyle hayran bırakan birçok cami örneği var. Bunlardan biri de 1913 yılında ibadete açılan St. Petersburg Merkez Camii… Cami, zamanında Avrupa'nın en büyük camisi olarak biliniyordu. İşte Rusya'nın kültür merkezi St. Petersburg'da bulunan cami hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 15:52
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Türk-İslam mimarisinin zengin örnekleri
Türk-İslam mimarisinin zengin örnekleri

Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle Orta Asya'da inşa edilen camiler, Türk-İslam mimarisinin en zengin örnekleri arasında gösterilir. Batı Türkistan'daki ilk cami örneklerinden kalan kapı kanatları, sütun, mihrap gibi birçok parça günümüzde müzelerde sergilenir. Bu örnekleri Semerkand, Buhara ve St. Petersburg müzelerinde görmek mümkündür.

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22 değişik milletten Müslüman
22 değişik milletten Müslüman

St. Petersburg kentinde, çoğunluğu Tatarlar olmak üzere, Azeri, Kazak, Özbek, Kırgız, Tacik, Çeçen, Arap gibi toplam 22 değişik milletten Müslüman yaşar. Atalarımız bu kent ilk kurulmaya başladığından itibaren buraya davet edilmişlerdir. Petersburg'da cami inşaatı meselesi ise ilk olarak 1882'de ortaya çıkmıştır. 1906 yılında İçişleri Bakanlığı Müslümanların gönüllü bağışlarıyla St. Petersburg'da katedral cami inşası için özel bir komitenin kurulmasına izin verir.

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Petersburg Camii hakkında bilgiler
Petersburg Camii hakkında bilgiler

1898 yılında Azerbaycan'dan Şemsi Esadullayev, Hacı Musa Nağıyev, Hacı Zeynelabidin Tağıyev gibi işadamları, Türkistan'dan iş adamları Velihanov kardeşler, Allar YarBek Zülgadarov, Buhara Emirliği temsilcileri tarafından kurulan "Petersburg Müslüman Yardım Cemiyeti" cami inşaatının organize edilmesinde aktif rol oynamıştır. Caminin arazisinin satın alınması ile ilgili yaşanan maddi zorluğu Buhara Emiri Seyyid Abdulehad Han çözer ve bağışta bulunur.

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Türk hükümdarların mirası Petersburg Camii nerede?
Türk hükümdarların mirası Petersburg Camii nerede?

Kule şeklinde 49 metre yüksekliğinde iki minaresi, 39 metre yüksekliğinde turkuaz renkli çinilerle süslü kubbesi ile dikkat çeken cami Seyyid Abdulehad Han'ın mali desteği ile 1913'te ibadete açıldı. En büyük bağışçı olan Buhara Emiri Seyyid Abdulehad Han 1910 yılında vefat ettiği için açılışa oğlu olan Buhara'nın son emiri Seyyid Mir Muhammed Alim Han katıldı.

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Petersburg Camii ne zaman ibadete açıldı?
Petersburg Camii ne zaman ibadete açıldı?

Rus İmparatorluğu'na başkentlik yapmış St. Petersburg'un Neva nehri kıyısında, Emir Seyyid Abdulehad Han desteği ile yaptırılan Petersburg Camii (Mavi Cami), 1913 yılında Abdulehad Han'ın ölümünden üç sene sonra halka açıldı.

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