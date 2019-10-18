Türk hükümdarların mirası Petersburg Camii hakkında bilgiler

Dünyanın dört bir yanında, her biri kendine özgü tasarıma sahip camiler görmek mümkün. Rusya'da da ihtişamı ve mimarisiyle hayran bırakan birçok cami örneği var. Bunlardan biri de 1913 yılında ibadete açılan St. Petersburg Merkez Camii… Cami, zamanında Avrupa'nın en büyük camisi olarak biliniyordu. İşte Rusya'nın kültür merkezi St. Petersburg'da bulunan cami hakkındaki bilgiler...