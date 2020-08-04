Tövbe namazı kaç rekattır? Tövbe namazı nasıl kılınır?
Tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda, kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah'ın içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Peki, tövbe istiğfar nedir? Tövbe namazı kaç rekattır? Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazına nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 04.08.2020
18:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
18:19
Tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda, kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah'ın içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Peki, tövbe istiğfar nedir? Tövbe namazı kaç rekattır? Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazına nasıl niyet edilir?
Tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez.
Peygamberimiz, geçmiş-gelecek günahlarının affolunduğu/affedileceği bildirildiği halde,
günde yetmiş kere, yüz kere tövbe istiğfarda bulunmuştur.
Özellikle mübarek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere, kıldığı namazların sonunda selâm vermeden önce ve selâmdan sonraki tesbihatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda, Cenâb-ı Allah'ın bağışlaması umulur.
TÖVBE NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Peygamberimiz tövbe namazına ilişkin olarak, "Bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki rek'at namaz kılarak Allah'tan bağışlanmak dilerse Allah onu mutlaka affeder" buyurmuş ve arkasından şu âyeti okumuştur: "Onlar çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri zaman hemen Allah'ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini isterler; zaten günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki! Bunlar o günahı bile bile bir daha yapmazlar" (Âl-i İmrân 3/135).
Tövbe namazı iki rek'at olarak kılınabileceği gibi daha fazla da kılınabilir.
TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
✅İftitah tekbirinin hükmü farzdır. Namaza başlarken
"Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.
Sübhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'a gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
2. Rekat Ayağa kalkarak Kıyam'a dururuz Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'a gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
Namazda sırasıyla okunacak sure ve dualar!
BİR DUA
Hz. Ukkaşe'nin duâsı
Allah'ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dinî ve dünyevî işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Son nefesimde kelime-i şehâdet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır. Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celâl, beka, azamet ve ikram sahibi Allah'ım; rahmetin, izzetin ve kibriyân hakkı için Hz. Muhammed'e (s.a.v), O'nun âl ve ashabına salât ve selâm eyle! Allah'ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok. Fakat sen bizim Mevlâmızsın, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcısın. Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azîz olan Allah'ın yardımıyladır.
Yüce Allah insana, çeşitli özellikler ve farklı güzellikler vermiştir. İnsan
iyi ve kötü, hayır ve şer, sevap ve günah olan şeyleri yapabilecek yetenekte yaratılmıştır. Allah'ın koruması altında bulunan Peygamberler hariç bütün insanların az çok günahı vardır. Günah işleyebilen bir varlık olması nedeniyle Yüce Allah günahtan kurtuluş yolu olarak tövbe kapısını insanlara açmıştır. Her insanın tövbeye ihtiyacı vardır.
Sözlükte,
dönmek ve vazgeçmek anlamına gelen ve daha çok Allah'a dönme ve yönelmeyi ifade eden tövbe; günah ve hataların verdiği iç sancısı ve kötü huyları iyi huylarla değiştirmedir. Din ıstılahında tövbe; insanın işlediği günahını anlayıp, onu bırakması ve Allah'a dönüp O'ndan, yaptığı kötülüğü ve işlediği günahı affedip bağışlamasını dilemesi, pişman olduğunu da belirterek yalnız O'na yalvarması demektir.
Tövbe, günah işleyen insanın kurtuluş ve Allah'a sığınma kapısıdır. Bu kapıya muhtaç olmayan hiçbir insan yoktur. Tövbe etmek, hem Allah ve Peygambere itaattir hem de günahlardan kurtuluştur. Tövbe etmeyen insan kendisine zulmetmiş olur.