Tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda, kişinin günahta ısrar etmeyerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah'ın içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir. Peki, tövbe istiğfar nedir? Tövbe namazı kaç rekattır? Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazına nasıl niyet edilir?

Tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez.

Peygamberimiz, geçmiş-gelecek günahlarının affolunduğu/affedileceği bildirildiği halde, günde yetmiş kere, yüz kere tövbe istiğfarda bulunmuştur.

Özellikle mübarek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere, kıldığı namazların sonunda selâm vermeden önce ve selâmdan sonraki tesbihatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda, Cenâb-ı Allah'ın bağışlaması umulur.