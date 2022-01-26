Tevekkülün önemi - Istılah 3. Bölüm

◾ Tevekkül; Allaha güven anlamındaki vekl kökünden türemiştir.

Sözlükte "güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek" anlamlarına gelen tevekkül terim olarak, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmek ve O'ndan ötesini Allah'a bırakmak demektir.

◾ Istılahtaki anlamı; maddi ve manevi anlamda yapılacak her şeyi yapıp, sonucunu Allah'a havale etmektir.

◾ Hiçbir şeye bağlanmadan, sadece Allah'la yaşayan kalbi ifade eder. İmanın gereği olması hasebiyle, zorlu bir ameldir. Çünkü içinde hem tedbir hem takdir hem de tam bir teslimiyet barındırır.

Tevekkül ile ilgili hadisler