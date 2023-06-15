Tekasür suresi anlamı, fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali
Dünya malıyla oyalanan insanın halinin anlatıldığı Tekasür suresi Mekke döneminde iner. Sekiz ayetten oluşan surenin adı "mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek" anlamına gelir. İnsanların, gelmesi yakın olan âhirette dünyada kendilerine verilen nimet ve imkânlardan sorumlu tutulacağı haber verildiği surenin meali ve tefsirini sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 15.06.2023
14:09
🔷 Mekke döneminde nazil olan Tekasür suresi,
namazda çok okunan sureler arasında yer alır. Sekiz ayetten oluşan surede dünyanın geçiciliğine vurgu yapılır, insanların gelmesi yakın olan âhiret hayatında dünyada kendilerine verilen nimet ve imkânlardan sorumlu tutulacağı haber verilir.
Tekasür suresini dinlemek için tıklayınız
Hayır! Keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız! ﴾5﴿ Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz! ﴾6﴿
Surenin konusu
🔷 Sûrede insanların, hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve âhiret hallerinden söz edilmektedir.
🔷
Dünyanın geçiciliğine vurgu yapılır, insanların, gelmesi yakın olan âhirette dünyada kendilerine verilen nimet ve imkânlardan sorumlu tutulacağı haber verilir.
Tekasür suresinin tefsirini okumak için tıklayınız
Tekâsür Suresi 1–5. Ayet Tefsiri
🔷 "Çoğaltma yarışı" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki
tekâsür kelimesi, bu sûre bağlamında özellikle "yüksek bir amaç gütmeden, neden niçin demeden mal, evlât, yardımcı ve hizmetçi gibi her devrin telakkisine göre çokluğuyla övünülen şeyleri büyük bir tutkuyla durmadan çoğaltma yarışına girişmek, mânevî ve ahlâkî sorumluluğunu düşünmeden alabildiğine kazanma hırsına kendini kaptırmak" anlamına gelmektedir.
Tekasür suresi tefsirinin devamını okumak için tıklayınız
Tekâsür Suresi 6–8. Ayet Tefsiri
🔷 "... gözünüzle ayan beyan göreceksiniz" diye çevirdiğimiz kısımdaki ayne'l-yakin tamlaması sözlükte "göz" anlamına gelen ayn ile "gerçeğe uygun kesin bilgi"
anlamındaki yakin kelimelerinden oluşan bir terim olup gözlem yoluyla elde edilen ve doğruluğu apaçık olan bilgiyi ifade eder
Tekasür suresi tefsirinin devamını okumak için tıklayınız