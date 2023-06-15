Tekasür suresi anlamı, fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali

Tekâsür Suresi 1–5. Ayet Tefsiri

🔷 "Çoğaltma yarışı" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki tekâsür kelimesi, bu sûre bağlamında özellikle "yüksek bir amaç gütmeden, neden niçin demeden mal, evlât, yardımcı ve hizmetçi gibi her devrin telakkisine göre çokluğuyla övünülen şeyleri büyük bir tutkuyla durmadan çoğaltma yarışına girişmek, mânevî ve ahlâkî sorumluluğunu düşünmeden alabildiğine kazanma hırsına kendini kaptırmak" anlamına gelmektedir.

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