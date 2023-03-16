Tarık Suresi anlamı, fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali
Tarık Suresi anlamı, fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali
Şiddetle çarpan şey anlamına gelen Tarık, Mekki surelerden biridir. Barındırdığı konularla dikkat çeken sure mushaf sıralamasına göre seksen altıncı suredir. İnsanoğlunun yaratılışı, inkarcıların tuzakları, ölümden sonra diriliş ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına dikkat çekilen Tarık Suresi fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali ile oldukça önem arz ediyor.
Giriş Tarihi: 16.03.2023
11:37
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
12:25