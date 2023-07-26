Tahsin Görgün'ün Medeniyet Meselesi kitabından alıntılar

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"Modern medeniyetin hem yükselişini hem de çöküşünü, inanma, düşünme ve yaşama tarzının form olarak zuhur ettiği devletlerarası ilişkilerde takip etmek mümkündür. Devletler, formel yapılar oldukları ve üst varlık ilkesi, (raison d'etre), kendi mevcudiyetlerini muhafaza olduğu için, kendi inşâ ilkeleri de, (raison d'etat), bu varlık ilkesine bağlıdır: modern devletin hikmet-i hükümeti, kendi varlığını muhafaza etmek, etkin varlığını, yani gücünü arttırmaktır. İşte Avrupa'nın modern ulus devletlerinin bu hikmet-i hükümeti, artık etrafta başka 'düşman', işgal edilecek 'yeni' topraklar kalmayınca, mevcudu paylaşma hususunda ihtilafa düştüler ve bu ihtilafın bir tane hâl çaresi vardı: Savaş."

Prof. Dr. Tahsin Görgün