Tahsin Görgün'ün Medeniyet Meselesi kitabından alıntılar
Tahsin Görgün'ün Medeniyet Meselesi kitabından alıntılar
Ülkemizde ve dünyada son iki yüz yıldır en çok konuşulan meseleler arasında olan "medeniyet" kavramını Prof. Dr. Tahsin Görgün, İslam - Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi başlıklı eserinde detaylıca ele alıyor. Ülkemizde düşünce ve felsefe sahalarının yetkin isimlerinden olan Görgün'ün bir konuşmasının deşifre edilmesiyle vücut bulan eser; medeniyet kavramı, kültürler arası etkileşimler, felsefe gibi temel meselelere odaklanıyor. Sizler için Tahsin Görgün'ün Medeniyet Meselesi kitabından alıntılar derledik.