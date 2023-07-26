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Tahsin Görgün'ün Medeniyet Meselesi kitabından alıntılar

Ülkemizde ve dünyada son iki yüz yıldır en çok konuşulan meseleler arasında olan "medeniyet" kavramını Prof. Dr. Tahsin Görgün, İslam - Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi başlıklı eserinde detaylıca ele alıyor. Ülkemizde düşünce ve felsefe sahalarının yetkin isimlerinden olan Görgün'ün bir konuşmasının deşifre edilmesiyle vücut bulan eser; medeniyet kavramı, kültürler arası etkileşimler, felsefe gibi temel meselelere odaklanıyor. Sizler için Tahsin Görgün'ün Medeniyet Meselesi kitabından alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:28
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"Fahreddin er-Razi şöyle der: Bir şey yok demek henüz yapmadık demektir. Eğer dünyada adaletsizlikler, zulümler bu kadar yaygınsa bu Müslümanların adaleti ifa etme vazifesini yeterince yapmadığı anlamına geliyor."

Prof. Dr. Tahsin Görgün

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"Modern medeniyetin hem yükselişini hem de çöküşünü, inanma, düşünme ve yaşama tarzının form olarak zuhur ettiği devletlerarası ilişkilerde takip etmek mümkündür. Devletler, formel yapılar oldukları ve üst varlık ilkesi, (raison d'etre), kendi mevcudiyetlerini muhafaza olduğu için, kendi inşâ ilkeleri de, (raison d'etat), bu varlık ilkesine bağlıdır: modern devletin hikmet-i hükümeti, kendi varlığını muhafaza etmek, etkin varlığını, yani gücünü arttırmaktır. İşte Avrupa'nın modern ulus devletlerinin bu hikmet-i hükümeti, artık etrafta başka 'düşman', işgal edilecek 'yeni' topraklar kalmayınca, mevcudu paylaşma hususunda ihtilafa düştüler ve bu ihtilafın bir tane hâl çaresi vardı: Savaş."

Prof. Dr. Tahsin Görgün

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"İnsan Rabbini ve Rabbi ile olan irtibatını unuttuğu zaman, kendisine haksızlık yaparak, kendinde sahip olmadığı bir 'güç' ve asla taşıyamayacağı bir 'konum' vehmetmeye yönelir ki, bu onun, kendisini, kendi özünü, yani bağımlılığını, kısaca 'ubudiyetini' unutması anlamına gelmektedir."

Prof. Dr. Tahsin Görgün

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"Eğer siz 'benim bu dünyayı inşâ ederken kendi aklım dışında başka bir şeye ihtiyacım yok' derseniz ve bunu yaparken de ilahî hidayeti insana tabii bir ışık olarak verilmiş akıl ile sınırlarsanız, o zaman deist hümanist oluyorsunuz."

Prof. Dr. Tahsin Görgün

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"Maxime Rondinson Aydınlanma Dönemi düşünürlerinin ufkundaki ideal dinin İslam olduğunu söylerken, bir hakikati özet olarak dile getirmektedir."

Prof. Dr. Tahsin Görgün

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