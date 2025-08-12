6 /7 İbadet













▪ Kur'ân'da birçok ayette "dua" kelimesi ve türevleri bu anlamda kullanılmıştır. Şu ayetleri örnek olarak verebiliriz:

"De ki: 'Biz hiç Allah'ı bırakıp da bize fayda da, zarar da vermeyecek şeylere ibadet eder miyiz?..."

(En'âm, 6/71)

"Onlar (Rahman'ın kulları), Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona ibadet etmezler…"

(Furkân, 25/68; bk. Mü'minûn, 23/117; Cin, 72/18, 20)