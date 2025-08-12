Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Sözlü dua

Sözlü dua

Yayınlanma Tarihi: 12.08.2025 13:24

Dua, insanın sonsuz acizliği ve sınırsız ihtiyaçları karşısında Mutlak Kudret Sahibi Yüce Allah'a yönelişidir. Bu manevi iletişim köprüsü, sınırlı dünyanın sıkıntıları içinde bunalan ruha ferahlık sunarak, kul ile Yaratan arasındaki bağı güçlendirir. İstemek, dilemek ve içini dökmekle birlikte dua, aynı zamanda Yüce Allah'ın sonsuz lütfuna ve desteğine olan sarsılmaz imanın dışa vurumudur. Bu nedenle, dua sadece bir talep değil, aynı zamanda insanın acziyetini kabul edip, bütün varlığıyla ilahi kudrete sığınma, güvenme ve teslim olma halidir.

1/7
Çağrı (nidâ)
Çağrı nidâ

"Sizi çağırdığı gün, O'na hamd ederek davetine uyarsınız ve (kabirlerinizde) pek az bir müddet kaldığınızı zannedersiniz."

(İsrâ, 17/52; bk. Enbiya, 21/45; Fâtır, 35/14; Kamer, 54/10)

2/7
İstiâne / Birinden yardım isteme
İstiâne / Birinden yardım isteme

"Kulumuza indirdiğimiz Kur'ân'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın."

(Bakara, 2/23; bk. Yunus, 10/38; Mü'min, 40/26)

3/7
Söz (kavl)
Söz kavl

"Azabımız onlara (helâk ettiğimiz toplumlara) geldiğinde sözleri, ancak 'biz gerçekten zalimlermişiz' demekten ibarettir."

(A'râf, 7/5; bk. Yunus, 10/10; Enbiya, 21/15)

4/7
İstifhâm / Bir şeyi sormak, anlamak istemek
İstifhâm / Bir şeyi sormak, anlamak istemek

"Ey inananlar! (Elçi), sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman Allâh'ın ve Elçisinin çağrısına koşun ve bilin ki, Allah, kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz, O'nun huzuruna toplanacaksınız."

(Enfâl, 8/24; bk. Bakara, 2/68; Yunus, 10/25; Kehf, 18/58; Mü'minûn, 23/73; Nuh, 71/5, 8)

5/7
İstekte bulunmak, yalvarmak (suâl)
İstekte bulunmak, yalvarmak suâl

"Kullarım, sana benden sorarlarsa (de ki): Ben (onlara) yakınım, dua edip yalvaran, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm…"

(Bakara, 2/186; bk. A'râf, 7/134; Zuhruf, 43/49; Mü'min, 40/49, 60)

6/7
İbadet
İbadet

▪ Kur'ân'da birçok ayette "dua" kelimesi ve türevleri bu anlamda kullanılmıştır. Şu ayetleri örnek olarak verebiliriz:

"De ki: 'Biz hiç Allah'ı bırakıp da bize fayda da, zarar da vermeyecek şeylere ibadet eder miyiz?..."

(En'âm, 6/71)

"Onlar (Rahman'ın kulları), Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona ibadet etmezler…"

(Furkân, 25/68; bk. Mü'minûn, 23/117; Cin, 72/18, 20)

7/7
7. İman
7. İman

"De ki: 'İbadetiniz / imanınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?'..."

(Furkân, 25/77)

▪ Bu ayetteki "dua" kelimesi ibadet anlamına gelebileceği gibi iman anlamına da gelir. (Buhârî, İman, 2) İbadet kavramı, iman kavramını da içine alır. Bir insanın ibadet edebilmesi için her şeyden önce iman etmesi gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Masivayı terk etmek: Zühd

Masivayı terk etmek: Zühd

Hafta sonu rotası: Assos

Hafta sonu rotası: Assos

Şehirlerin psikolojimiz üzerindeki etkileri

Şehirlerin psikolojimiz üzerindeki etkileri

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması