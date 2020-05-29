Samimiyet hakkında 40 hadis

İslam'ın özü, samimiyettir. Müslümanların söz ve davranışlarının Allah katında değer kazanması, samimiyetine bağlıdır. Samimiyet; yüce Allah'a gönülden iman etmek, bu imanın gereği olarak da hiçbir dünyevi karşılık ve menfaat beklemeden sadece O'nun rızasını amaçlayarak yaşamaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder." Sizler için İslam'ın özünü oluşturan samimiyet hakkında 40 hadisi derledik.