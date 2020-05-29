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Samimiyet hakkında 40 hadis

İslam'ın özü, samimiyettir. Müslümanların söz ve davranışlarının Allah katında değer kazanması, samimiyetine bağlıdır. Samimiyet; yüce Allah'a gönülden iman etmek, bu imanın gereği olarak da hiçbir dünyevi karşılık ve menfaat beklemeden sadece O'nun rızasını amaçlayarak yaşamaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder." Sizler için İslam'ın özünü oluşturan samimiyet hakkında 40 hadisi derledik.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 17:55
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Temîm ed-Dârî anlatıyor: "Hz. Peygamber (sav) 'Din nasihattir (samimiyettir).' buyurdu. Biz, 'Kime karşı? deyince, 'Allah'a, Kitabı'na, Resûlü'ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara.' dedi.
(Müslim, Îmân, 95)

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Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.

(Nesâî, Cihâd, 24)

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Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

(Müslim, Birr, 34)

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Allah'ım! Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana ihlâsla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!

(Ebû Dâvûd, Vitir, 25)

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Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlâsla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekâtı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu hâlde ölmüş olur.

(İbn Mâce, Sünnet, 9)

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