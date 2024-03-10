Sahur yapmanın fazileti nedir?
Ramazan ayını diğer vakitlerden ayıran şeylerden birisi de Ramazan'da hayatımıza dahil olan vakitlerdir. Bunlar gecenin ortasına denk gelen sahur ile akşam vaktinde orucun açıldığı iftar zamanıdır. Bu vakitlerde Ramazan ayının bereketi, rahmeti daha net şekilde hissedilir. Peki gecenin ortasında kalkmak suretiyle yenieln sahur aslında ne? Sahurun faziletleri neler?
Giriş Tarihi: 10.03.2024
18:01
🔷 Oruç tutacak kişinin geceleyin imsak vaktinden önce yemek yediği öğüne sahur denir. Sahur kelimesi sözlükte
anlamındaki "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" seher kelimesiyle aynı kökten gelir.
🔷 Ramazan ayının iki önemli vaktinden biri olan sahur vaktinde kalkmak,
Müslümanı uzun açlık sürecine karşı dayanıklı hale getirdiği gibi Efendimizin (SAV) sünneti olan bereketli bir vakittir.
🔷 Sahur vakti fakihlerin çoğunluğuna göre gecenin son yarısının, bazı Hanefî ve Şâfiîler'e göre son altıda birinin başlangıcıyla tan yerinin ağarması arasındaki zaman dilimidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
imsak ve iftar vakitleri bu konuda en doğru zamanı verir.
🔷 Kur'an'da sahur vakti şöyle geçer:
"Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın."
(Bakara Suresi 187. Ayet)
🔷 Efendimiz (SAV) müminlere şöyle buyurarak sahura kalkmayı teşvik eder:
"Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır"
(Buhârî, Savm 20)
🔷 Bazı hadislerde Peygamberimiz (SAV) sahurun terk edilmeyerek
bir yudum su ile de olsa yapılmasını emreder. Bu vakitte kalkanların Allah'ın rahmetini üzerine çekeceğini de buyurur.
(Müsned, III, 12)
Sahura kalkılmazsa oruç olur mu?
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Sahur Müslümanların orucunu ehl-i kitabın orucundan ayırır. Önceki ümmetlerde bulunmayan sahur vakti, bugün Müslümanlar için bir kolaylıktır. Dolayısıyla mümin kimse sahura kalkarak bu nimet için şükretmelidir.
🔷 Ayrıca Müslümanlar sahura kalkarak ehl-i kitabın adetlerinden sıyrılırlar.
Zira onlar gece yarısından önce yemek yiyerek oruca başlarlar.
🔍 Ehl-i kitap kimlerdir?
Bu tabir Kur'ân-ı Kerîm'de
yahudiler ve hıristiyanlar için kullanılır. Ehl-i kitap (Ehlü'l-kitâb) tamlaması "ilâhî bir kitaba inananlar" anlamına gelir.
🔷 Fakihler sahurla ilgili Efendimizin (SAV) söz ve uygulamalarından hareketle,
sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söyler.
🔷 Peygamberimiz (SAV) sahur ve iftarını genellikle hurma yer ve su içerek yapardı. Sahur yaptıktan sonra uzun bir süre geçmeden sabah namazını kıldırırdı.
🔷 Sahurun oruca dayanma gücü verdiği, maddi-manevi bereketlere vesile olduğu ifade edilir. Kişi, sahura kalkarak aynı zamanda nafile ibadetin en faziletli olduğu zaman dilimi olan
seher vaktini uyanık geçirir ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar ederek cennet ehlinin özelliklerine sahip olur.
🔷 Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha
canlı, daha şevkli tutulur. İçerisinde bu denli maddi-manevi bereketler barındıran sahurun ihmal edilmemesi özellikle vurgulanır.
"Allah'ın rızası ve cennet nimetleri, sabredenlerin, doğruluktan şaşmayanların, Allah'ın huzurunda boyun bükenlerin, mallarını hayır yolunda harcayanların ve seher vakitlerinde istiğfar edip Allah'a yalvaranlarındır."
(Âl-i İmrân Suresi 17. Ayet)
🔷 Sahura kalkmak oruç tutmanın en belirgin ifadesidir.
Orucun şartlarından olan niyet, kalben yeterli gelse de dil ile de ikrar etmek gerekir. Ancak Hanefi mezhebine göre oruç için sahura kalkan kişi niyet etmiş sayılır.
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Şafii mezhebine göre sahura kalkmak niyet yerine geçmez. Kişinin dil ile ikrar ederek oruç tutulacağını ifade etmesi gerekir.
"Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah' tan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."
(Buhari, İman 28, Savm 6)