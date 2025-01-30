Şaban ayı ibadetleri
Mübarek Üç aylardan biri olan Şaban ayını idrak ediyoruz. Hayır kapılarının açıldığı, bereketin kat kat indirildiği ve günahların bağışlandığı Şaban-ı Şerif ayında Müminler, geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tövbe ederek temizlenir. Peki, Şaban-ı Şerif ayının önemi ve faziletleri nelerdir? Şaban-ı Şerif ayında hangi ibadetler yapılır? İşte soruların cevapları.
Şaban ayı ne zaman başlıyor?
🔸 Mübarek Şaban ayı yaklaştı. Recep ayının 30 Ocak tarihinde sona ermesi ile beraber üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı eda edilecek.
🔸 Müslümanların sevinçle beklediği Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak.
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Şaban ayında yapılacak ibadetler
🔸 Hz. Peygamberimiz (SA):
"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.
(Süyûtî, Câmiü's-Sağîr,Kenzü'l-Ummâl)
Yukarıda bahsedilmiş olan rivayeti ile Hz. Peygamber (SAV) üç ayların kendilerine has özelliklerini, güzelliklerini ve faziletini belirtmiş, bu ayların Müslümanlar için büyük bir fırsat kapısı olduğunu dile getirmiştir.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda şu şekilde dua etmiştir:
"Allahım! Receb ve Şa'ban'ı hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır."
(Ahmed b. Hanbel; Müsned)
🔸 Böylelikle Efendimiz (SAV), rahmet ayı olan mübarek Ramazan ayına ulaşma özleminin hep diri tutulmasını istemiştir.
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Şaban ayının fazileti
🔸 Peygamberimiz (SAV) Şaban ayının fazileti hakkkında şunu buyurmuştur:
"Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim"
(Nesai, Savm, 70)
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), bir başka rivayetinde Şaban ayı hakkında şunları dile getirmiştir:
"Şaban benim ayımdır"
(Keşfu'l-Hafa,2 / 9)