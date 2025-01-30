Şaban ayı ibadetleri​

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Şaban ayının fazileti

🔸 Peygamberimiz (SAV) Şaban ayının fazileti hakkkında şunu buyurmuştur:

"Bu Receb ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. BU nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim"

(Nesai, Savm, 70)