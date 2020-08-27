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Resimli Cuma mesajları 2020: En yeni cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Resimli Cuma mesajları, yeni ve dualı cuma mesajı seçeneklerini haberimizde bulabilirsiniz. İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek olan cuma gününde en güzel, anlamlı, dualı cuma mesajları da aranmaya başlandı. Bu özel gün vesilesiyle, sevdiklerine cuma mesajı göndermek; sevgi ve saygı bağını pekiştirmek isteyenler, dualı, ayetli, anlamlı cuma mesajlarına yöneliyor. SMS ve Whatsapp üzerinden gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları seçenekleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 13:20
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Resimli Cuma mesajları 2020: En yeni cuma mesajları

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."

(A'raf,7/199)

Cuma gününüz mübarek olsun.

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Resimli Cuma mesajları 2020: En yeni cuma mesajları

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

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Resimli Cuma mesajları 2020: En yeni cuma mesajları

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9)

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Resimli Cuma mesajları 2020: En yeni cuma mesajları

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

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Resimli Cuma mesajları 2020: En yeni cuma mesajları

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin.

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