Resimli Cuma mesajları! 2020 en güzel, yeni Cuma mesajları…

Cuma mesajları, Müslümanların mübarek sayılan Cuma gününde birbirlerine güzel temennilerde bulundukları mesajlardır. Allah Teâla Cuma gününün önemini ayet ve hadislerde müminlere müjdelemiş, bu günün faziletlerini bildirmiştir. Bu nedenle Müslümanlar birbirlerine "hayırlı cumalar" mesajı atarak sevdiklerine iyi niyetlerini dile getirirler. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz; resimli, yeni, en güzel Cuma mesajları!

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.