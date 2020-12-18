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Resimli Cuma mesajları! 2020 en güzel, yeni Cuma mesajları…

Cuma günü, yüce Allah'ın mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bildirdiği, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerle müminleri müjdelediği mübarek bir gündür. Fazileti bol olan Cuma gününde, bir an vardır ki dualar kabul olur. Müslümanlar da birbirlerine iyi temennilerde bulundukları mübarek günde birbirlerine Cuma mesajları atarlar. En güzel, en yeni ve resimli Cuma mesajlarını derledik. Resimli Cuma mesajları! 2020 en güzel, yeni Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 10:46
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Cuma mesajları, Müslümanların mübarek sayılan Cuma gününde birbirlerine güzel temennilerde bulundukları mesajlardır. Allah Teâla Cuma gününün önemini ayet ve hadislerde müminlere müjdelemiş, bu günün faziletlerini bildirmiştir. Bu nedenle Müslümanlar birbirlerine "hayırlı cumalar" mesajı atarak sevdiklerine iyi niyetlerini dile getirirler. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz; resimli, yeni, en güzel Cuma mesajları!

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun.

Hayırlı nurlu Cumalar.

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Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun!

Hayırlı Cumalar…

Seçkin hafızlardan sure ve mealleri dinlemek için tıklayın.

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Ey Allah'ım! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Âmin.

Hayırlı Cumalar...

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Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun.

Cumamız mübarek olsun.

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