Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili önemi
İslam alemi için oldukça önemli bir gece olan Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ile beklenmekte. Hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili, 2025 yılının 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Regaip Kandili 2025'in yaklaşmasıyla birlikte Regaip ne demek? Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili önemi gibi soruları akıllara getirdi. Peki, rahmet ve mağfiret gecesi olan Regaip Kandili'nin önemi nedir? İşte, 2025 Regaip Kandili...
🔸 Regaip Kandili Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden birine verilen isimdir.
HİCRİ TAKVİM
🔸 Hicri takvim, Sevgili Peygamberimizin (SAV) Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç yılı kabul eden ve Ay'ın Dünya çevresinde dolanımını esas alan takvim sistemidir.
🔸 Regaip kelimesi sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki "ragibe" sözcüğünden türemiştir. Aynı zamanda Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe bol sevap ve mükafat, faziletli amel anlamlarını karşılar.
🔸 Regaib ifadesi; sevilen ve beğenilen anlamdaki müstehap, nafile ibadet anlamında da kullanılır.
🔸 Sevgili Peygamberimizin (SAV) Üç aylarda ibadete bilhassa ehemmiyet verdiği Regaib gecesi; Recep, Şaban ve Ramazan'ın habercisi olarak bilinmektedir.
🔸 Manevi bir iklim olan üç ayların ilk kandili olan Regaib, Müslümanlar için oldukça ehemmiyetlidir. Müminler geceyi Allah'a tövbe etmek, af dilemek ve ibadetleri çoğaltarak dua etmek için büyük bir fırsat olarak görmektedir.
🔸 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "regaib" kelimesi yer almaz. Ancak kelimenin kökeni olan "reğabe"den türetilen kavramlar sekiz yerde zikredilmektedir.
🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
🔸 Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek gibi manalarda kullanılan bu sözcük; "Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" olarak Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" şeklinde Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" ifadesiyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde, "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" olarak Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçmektedir.