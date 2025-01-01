Regaip Kandili nedir​? Regaip Kandili önemi

3 /10 Regaip kandilinin önemi











🔸 Sevgili Peygamberimizin (SAV) Üç aylarda ibadete bilhassa ehemmiyet verdiği Regaib gecesi; Recep, Şaban ve Ramazan'ın habercisi olarak bilinmektedir.

🔸 Manevi bir iklim olan üç ayların ilk kandili olan Regaib, Müslümanlar için oldukça ehemmiyetlidir. Müminler geceyi Allah'a tövbe etmek, af dilemek ve ibadetleri çoğaltarak dua etmek için büyük bir fırsat olarak görmektedir.