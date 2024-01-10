Regaip Kandili Mesajları 2024! Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

9 ayın ardından kavuşmak üzerine olduğumuz mübarek mevsim Üç ayların ilk durağı olan Regaip Kandili'ni bu sene Perşembe gecesi idrak edeceğiz. 2024 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde Müslümanlar bağışlanmak ve Hak Teala'ya yakın olmak maksadıyla bu mukaddes geceyi nafile ibadet, zikir ve dualarla geçiriyor. Büyüklerini arayarak sıla-i rahim sünnetini ifa eden müminler, manevi bir mevsim olan Üç ayların bereketini dünyaya yayarlar. Sizler için Regaip Kandili güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2024 kandil mesajları yazdık. 2024 Regaip Kandiliniz mübarek olsun.