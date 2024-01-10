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Regaip Kandili Mesajları 2024! Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

9 ayın ardından kavuşmak üzerine olduğumuz mübarek mevsim Üç ayların ilk durağı olan Regaip Kandili'ni bu sene Perşembe gecesi idrak edeceğiz. 2024 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde Müslümanlar bağışlanmak ve Hak Teala'ya yakın olmak maksadıyla bu mukaddes geceyi nafile ibadet, zikir ve dualarla geçiriyor. Büyüklerini arayarak sıla-i rahim sünnetini ifa eden müminler, manevi bir mevsim olan Üç ayların bereketini dünyaya yayarlar. Sizler için Regaip Kandili güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2024 kandil mesajları yazdık. 2024 Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:33
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Regaip Kandili Mesajları 2024! Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

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Müslümanca hisler ile Müslümanlar ile gönüllerde buluşmak duasıyla…

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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Regaip Kandili Mesajları 2024!
Regaip Kandili Mesajları 2024!

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Rabbimiz

Bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma. Peygamberimizin sünnetinde daim eyle, ahlâkıyla ahlakımızı tezyin eyle, hepimizi onun sevgisine şefaatine mazhar eyle.

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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Hadisli Regaip Kandil Mesajları
Hadisli Regaip Kandil Mesajları

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Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de bu mübarek günler hürmetine affeyle!

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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Kısa Regaip Kandil Mesajları
Kısa Regaip Kandil Mesajları

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Bizi dosdoğru yola erişen salih kullarından kıl…

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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Dualı Regaip Kandil Mesajları
Dualı Regaip Kandil Mesajları

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Rahmet mevsiminin ilk kapısı olan Regaib gecesine erişmenin neşesiyle…

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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