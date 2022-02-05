Recep Namazı ne zaman kılınır? Recep Ayı Namazı nasıl niyet edilir?
Eğer İslam'ı tek kelime ile anlatmamız istenseydi ona "namaz" diyebilirdik. Allah Resulü de namazı, "dinin orta direği" olarak nitelendirmiştir. O halde, namaza ehemmiyet vermek ve ona büyük bir azimle devam etmek son derece önemlidir. Hele ki mübarek üç ayların içinde olduğumuz şu günlerde... Buna göre, Recep Namazı ne zaman kılınır? Recep Ayı Namazı nasıl niyet edilir? Recep ayında kaç rekat namaz kılınır? Namazda okunan zammı sureler nelerdir? Namaz sureleri sırası nasıldır? Namaz surelerinin okunuşu, namaz surelerinin anlamı, namaz surelerinin sırası ile okunuşu...
Giriş Tarihi: 05.02.2022
12:48
Recep Namazı ne zaman kılınır?
➡ Recep Ayı, gerek İslam'dan önce gerekse İslam'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır.
Receb kelimesi sözlükte "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarını ihtiva eden "recb" kökünden gelmektedir. Bu itibarla, Receb, kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.
➡ Sevgili Peygamberimiz (sav) ayet-i kerimelerde zaten öteden beri bilinir oldukları tek tek adları zikredilmeyen
"haram ayları" isim isim zikrederek bunları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. (Bkz. Buhârî, Meğâzî, 77; Müslim, Ḳasâme, 29).
Peygamberimizin Üç Aylar Duası
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Namaz; insanın ruhu, bedeni, aklı, yüreğiyle yani bütün varlığıyla Allah'a yönelişinin sembolüdür. Bir manada dünyayı kenara bırakarak mukaddes yolculuğa çıkmaktır. Nitekim yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de "Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar." buyurur.
➡ Recep ayı ve diğer kandiller ile alakalı hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Hz. Muhammed (sav)'in Recep ayına ayrı bir kıymet verdiği görülmektedir. Rasulullah (sav)'den bu konu ile alakalı olarak şu hadis-i şerif nakledilmektedir:
Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."
➡ Regâib gecelerinde
bulunmanın yanı sıra bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek ve hayırlı işler yapmak genel olarak âlimler arasında kabul görmüştür. dua etmenin, tevbe ve istiğfarda
➡ Burada çeşitli ibadetlerden kasıt
Regaip kandilinde ve bilhassa Recep ayında oruç tutmak ile alakalı şu hadis-i şerifi nakletmek yerinde olacaktır. nafile namazların haricinde aynı zamanda da oruç tutmaktır.
📌 İbn Abbas (r.a.)'dan rivayetle:
Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, Hadis No: 2430 "Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek, bu ayın her gününde oruç tutacak derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik."
Hacet namazı nasıl kılınır?
📌Recep ayının ilk günü girince Allah rızasını kazanmak için
iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ' 'Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye tesbih çekilir. ''Ya Allah''
📌Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gecede akşam ile yatsı arasında
12 rek'at hacet namazı kılınır.
📌Hacet namazının perşembeyi cumaya baglayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınması asıldır. Ama bütün gecelerde kılınabilir.
📌Hâcet namazı
dört veya on iki rek'at olarak kılınır.
Dört rek'at olarak kılındığı takdirde birinci rek'atında Fatiha'dan sonra üç Âyete'l-kürsî, diğer üç rek'atında ise Fâtiha'dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur.
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Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletir. "Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder."
Üç aylar ile ilgili 20 kavram
1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyete'l Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.
Hâcet duasını okumak sünnettir. Hacet duası şöyledir:
Allahümme innî es'elüke tevfîka ehli'l-hüdâ ve a'mâle ehli'l-yakîni ve münâsahate ehli't-tevbeti ve azme ehli's-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebe ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-verâi ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an ma'siyetike hattâ a'mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke'n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı'n-nûr...
Namazda okunan âyet ve sûrelerin, gerek bir rekât içinde gerekse ikinci rekâtla birlikte düşünüldüğünde, Mushaf'taki sıraya göre okunması sünnete uygundur. Bir sûreyi veya âyeti okuduktan sonra, ardından önceki bir sûreyi veya âyeti okumak mekruhtur. Fakat bu, namazı geçersiz kılacak bir durum değildir.
Namazdaki okuma esnasında ilerideki bir yere geçerken, aradaki tek bir sûre veya âyetin atlanması da mekruh kabul edilmiştir. Fakat bu, bir öncekinden daha hafif derecede bir mekruhtur. Sonraki rekâtta ileriden okunacaksa, uygun olan, en az iki âyet veya iki sûre atlayarak okumaktır.
Âlimlerden bazıları, sıraya riayet etmemenin sadece farzlarda mekruh olduğunu, nafile namazlarda mekruh olmayacağını söylemişlerdir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 148, 269).